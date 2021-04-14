Как аукнется? Беспечным чинушам в Житомире понравилась «виселица» с «казненными» должниками ОСББ

В Житомире во дворе многоэтажного дома на Покровской, 94, представители ОСМД спорудили импровизированную виселицу. Для этого на металлической конструкции детской площадки они вывесили черные мусорные мешки. На мешках наклеили на объявления: «Они не заплатили взносы ОСМД».

Председатель ОСМД Александр Нановский уверяет — к виселице для должников отношения не имеет. Тем не менее креативных «анонимов» оправдывает.

«Это вам жалуются те, которые не платят взносы, вот и все. Им колет глаза. Нормальные люди юмор понимают, я думаю. Все, кто мне звонят, говорят: «Молодец, так и надо бороться с должниками», — рассказал он журналистам местного издания руководитель ОСМД.

В свою очередь жительница многоэтажки Галина Мороз назвала случившееся ужасом.

«У меня возник просто ужас, какими методами борется наше ОСМД с должниками, когда есть законный метод подачи в суд», — заявила она, отметив, что принципиально не платит взносы ОСМД, поскольку считает его неэффективным.

Примечательно, что в городском совете также не усмотрели ничего противозаконного в «висельных» мерах воздействия.

«Положительное ОСМД, которое работает в правильном направлении. Наверное я бы так не поступил бы, но, кто это делал, наверное у них были какие-то свои причины», — заявил ТСН начальник управления муниципального развития Житомирского городского совета Артем Ражев.

Напомним, в конце 2020 года в Чернигове обезвредили коллекторскую фирму, шантажировавшую должников поддельным порно.

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»