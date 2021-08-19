Как формируется и от чего зависит стоимость профессионального перевода документов

Необходимость составить копию документов на иностранном языке возникает при выезде за границу. Причины поездки за рубеж могут быть самыми разными: учеба, лечение, работа, бизнес и т.д.

Обратившись в бюро переводов в Киеве или в любом другом городе, каждый клиент сможет рассчитывать на работу со следующими документами:

Паспорт.

Диплом.

Различные свидетельства и удостоверения.

Трудовые договора.

Лицензии.

Контракты.

Медицинская, техническая и научная документация.

Возникает вопрос: во сколько обойдется перевод документов? Специалисты компании ATLANT рассказывают

как формируется и от чего зависит стоимость услуги.

Как формируется цена?

Основные факторы, которые оказывают влияние на формирование цены:

Сроки. Данный параметр напрямую зависит от объема текста. Также он может устанавливаться клиентом, когда следует осуществить срочный перевод. Разумеется, экстренность будет стоить дороже.

Тематика. Одно дело художественный текст, другое – техническая или медицинская документация, насыщенная специфической терминологией. Переводчик должен знать не только отечественную номенклатуру, но и зарубежную. Дело в том, что одни и те же явления в разных странах могут обозначаться разными терминами. Также от специалиста требуется знание смежных дисциплин.

Сложность. Например, данный параметр весьма различен в таких бумагах как паспорт или судебное постановление. Если информация первого лаконична, то во втором случае текст может быть насыщен юридическими формулировками и сложными лексическими конструкциями.

Объем. Здесь все просто – чем больше знаков, тем дороже услуга.

Необходимость нотариального заверения и апостилирования. Данная процедура требует наличия юристов, что существенно влияет на конечную стоимость.

Разумеется, важную роль также играет язык, с которого, или на который будет осуществляться перевод. Языки родственной группы, например, русский и украинский, имеют минимальную стоимость. Английский, как весьма распространенный в международной практике, также оценивается немногим выше. Самую высокую стоимость будет иметь перевод документов в Киеве на азиатские языки. Также следует учитывать сам тип документа, его формат.

От чего еще зависит стоимость перевода документов?

Работа над копией на иностранном языке требует усилий хорошо слаженной команды опытных специалистов. Процесс перевода можно разделить на несколько этапов:

Ознакомление с текстом. Переводчик внимательно изучает содержание документа. Устанавливает его тип и стилистику.

Подготовка чернового перевода документа. Текст такого рода содержит в себе основную информацию, за исключением спорных моментов терминологии и стилистике.

На третьем этапе с документом работает профильный специалист. Он в совершенстве владеет терминами и хорошо знает особенности бумаг такого рода. Формулировки сверяются с нормами принимающего государства.

Финальное редактирование.

Если переводу необходима легализация (нотариальное заверение, апостилирование), готовый текст передается юристу.