Как интернет-торговля спасает мировую индустрию красоты

Мировая индустрия красоты (включая средства по уходу за кожей, декоративную косметику, средства по уходу за волосами, парфюмерию и средства личной гигиены) была вначале сильно встревожена кризисом COVID-19. Продажи в первом квартале были слабыми, и многие розничные магазины закрывались.

Но в дальнейшем, отрасль позитивно отреагировала на кризис, и бренды сделали упор на производство дезинфицирующих средств для рук и чистящих средств и предложили бесплатные косметические услуги работникам, оказывающим первую помощь, на помощь покупателям пришли интернет-магазины косметики https://ezebra.com.ua/ru/.

Несмотря на то, что экономические масштабы пандемии COVID-19 для брендов и розничных продавцов будут больше, есть признаки того, что индустрия красоты снова может оказаться относительно устойчивой, благодаря, в том числе онлайн-торговле.

Где и как продаются косметические товары

До кризиса COVID-19 на большинстве крупных рынков индустрии красоты покупки в магазинах составляли до 85 процентов покупок косметических товаров, с некоторыми вариациями по подкатегориям. Даже подкованные в Интернете миллениалы и представители поколения Z (родившиеся в период с 1980 по 1996 год) совершали около 60 процентов своих покупок в розничных магазинах. С закрытием розничных магазинов косметических товаров премиум-класса из-за COVID-19, закрылось около 30 процентов рынка индустрии красоты. Некоторые из этих магазинов никогда больше не откроются, и открытие новых, вероятно, будет отложено как минимум на год.

Вот несколько причин, по которым продажи косметической продукции меняются:

Увеличение продаж через Интернет пока еще не компенсирует в достаточной мере снижение продаж в магазинах. Некоторые бренды косметических товаров и розничные торговцы, у которых есть запасы и готовые к расширению операции по отгрузке, сообщают, что объем продаж в электронной торговле вдвое превышает их уровни до COVID-19. В Китае, согласно исследованию McKinsey, во время вспышки онлайн-доходы игроков индустрии красоты выросли на 20–30%. Эти цифры согласуются с тем, что потребители косметических товаров сообщают в опросах McKinsey о COVID-19 Consumer Pulse Surveys .

Продажи косметики в основных розничных сетях падают. В то время как обычные аптеки, продуктовые и массовые магазины остаются открытыми, поток их клиентов и доходы резко упали.

Китай показывает, что возврат к покупкам в розничных магазинах может быть медленным и дифференцированным. По состоянию на середину апреля в Китае вновь открылись 90% аптек, супермаркетов, специализированных магазинов косметики и универмагов. Однако, в зависимости от сектора и типа магазина, посещаемость остается на 9–43% ниже, чем до COVID-19. Магазины на базе торговых центров восстанавливаются медленнее. Даже после повторного открытия около 60% крупных торговых центров в Китае сообщают о снижении продаж на 30-70% в годовом исчислении в первом квартале 2020 года, зато растет онлайн-торговля.

Розничные торговцы и бренды обращаются к рекламным акциям, чтобы привлечь потребителей и очистить запасы. Совершенно нехарактерно то, что несколько престижных брендов предлагают онлайн скидки до 40 процентов, конкурируя со специализированными косметическими товарами и универмагами, чтобы привлечь потребителей, ориентированных на продвижение.

Какие косметические товары покупаются

Учитывая реалии работы из дома, физического дистанцирования и ношения масок, люди стали меньше пользоваться некоторыми видами косметики.

Когда потребители вернутся к работе, многие продолжат носить маски, что также скажется на избирательности покупателей. Одно из возможных исключений — это процедуры «над маской». Продавцы отмечают рост продажи косметики для глаз например.

Средства для ухода за кожей, волосами и гели для душа и тела, по-видимому, выигрывают от тенденций ухода за собой и ухода за телом. Эксперты компании отмечают, что продажи роскошного мыла для рук выросли чуть ли не в пять раз, также отмечается о буме товаров для ухода за телом и ухода за собой, включая свечи, ароматерапию и средства для детоксикации. Продажи средств по уходу за кожей, ногтями и волосами выросли на 300% в годовом исчислении.

Еще одна заметная тенденция — распространение косметических средств, сделанных своими руками. Многие салоны красоты закрылись, и даже в тех местах, где они этого не сделали, потребители отказываются от услуг из-за опасений по поводу тесного физического контакта. Кроме того, многие потребители, вероятно, столкнутся с экономическими трудностями после кризиса COVID-19, учитывая потерю рабочих мест и сбережений.

В результате окрашивание волос своими руками, уход за ногтями и уход в других косметических категориях находят новых клиентов. В Соединенных Штатах Nielsen сообщил о росте продаж красок для волос и машинок для стрижки волос на 23 и 166 процентов, соответственно, в первую неделю апреля 2020 года по сравнению с прошлым годом.5 С середины марта до середины апреля продажи наборов для окрашивания волос Madison Reed в домашних условиях выросли в десять раз. В Соединенном Королевстве онлайн-продажи лаков для ногтей престижных брендов демонстрируют двузначный рост каждую неделю с момента начала карантина в марте.

Долгосрочное влияние COVID-19 на индустрию красоты

Некоторые изменения, вызванные кризисом COVID-19, скорее всего, будут постоянными. Эксперты отмечают две области, в которых пандемия может коренным образом изменить индустрию красоты:

Цифровые технологии продолжают расти. Тенденции до COVID-19, вероятно, будут ускоряться, поскольку электронная коммерция, ориентированная на потребителей, такая как веб-сайты брендов, платформы для покупок в социальных сетях и торговые площадки, станет более важной. По всему миру потребители указывают, что они, вероятно, увеличат свое участие в Интернете и увеличат расходы. Темпы инноваций ускоряются. Как показал кризис COVID-19, мир может быстро измениться, что приведет к существенным сдвигам в спросе. Иногда предложение не может наверстать упущенное. Еще до пандемии бренды были вынуждены пересмотреть свои продуктовые и инновационные конвейеры, вдохновленные способностью цифровых брендов, ориентированных непосредственно на потребителя.

Кризис COVID-19, скорее всего, ускорит тенденции, которые уже формировали рынок, такие как рост глобального среднего класса и использование электронной коммерции, а не ознаменует собой совершенно новую почву. Потребители во всем мире своими действиями демонстрируют, что они все еще находят утешение в простых удовольствиях «воскресного ухода за собой» или нанесения помады перед встречей в Zoom.

Еще до пандемии определение «красоты» становилось все более глобальным, обширным и переплеталось с чувством благополучия людей. Кризис COVID-19 вряд ли изменит эти тенденции — и в этом есть основания для надежды.