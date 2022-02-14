Как научить дошкольника программированию

Курс информатики входит в школьную обязательную программу, но большинство детей приступают к нему без какой-либо подготовки. Методисты утверждают: азы программирования ребенок может изучать с 5-6 лет.

Преподаватели школы Robocode (https://robocode.ua/) дают разъяснения для родителей.

Алгоритмика

Базовые алгоритмические знания ребенок получает уже в 2-3 года: для этого возраста есть специальные логические конструкторы, пирамидки и паззлы. Перейти от физических предметов к теоретическим умозаключениям дошкольнику помогут пиктограммные языки программирования. В качестве примера приведем цифровую образовательную среду ПиктоМир. Это свободное программное обеспечение, то есть платить за покупку лицензии платить не придется. В программном комплексе предусмотрен обучающий курс: 45 получасовых занятий с автоматической проверкой заданий.

Ребенок визуально осваивает понятия последовательности и ветвления, а затем переходит к блочно-текстовой записи логических выражений. До традиционной полнотекстовой среды программирования остается один шаг.

Робототехника

Ребенку неинтересно создавать абстрактные программы, но его обязательно заинтересует управление роботами. Они могут быть виртуальными или реальными.

Платформа LEGO MINDSTORMS EV3

Компания LEGO выпускает не только пластиковые детали для сборки, но и конструктор для программируемых роботов. В состав входят:

специальный микрокомпьютер;

интеллектуальный блок управления;

сенсорные датчики;

дистрибутив со средой программирования;

разнообразные конструктивные элементы.

Первую модель можно собрать по инструкции, подробная документация есть на сайте производителя. Для программирования можно использовать как штатный, так и свободный софт: наибольшую известность получил авторский проект RubiRobot. Единственный недостаток конструктора — высокая стоимость.

Где получать знания

Если родители связаны с IT-сферой, базовые знания ребенок может получить дома: свободное программное обеспечение не требует покупки лицензий, а знания можно получить в интернете. Но самостоятельное изучение обучающих программ доступно не всем, и здесь на помощь приходят тематические кружки и онлайн-школы, — отмечают специалисты Robocode.

Самые популярные направления — робототехника и разработка игр. С 10 лет можно изучать объектно-ориентированный язык программирования Java или выбрать специализацию веб-разработка: эти знания пригодятся не только в школе, но и для получения востребованной и высокооплачиваемой профессии.