Зеленський підписав закон про множинне громадянство
Президент Володимир Зеленський підписав закон про введення інституту множинного громадянства в Україні.
Про це він повідомив у соціальних мережах.
Президент доручив урядовцям ухвалити всі підзаконні акти для реалізації закону. Зокрема, почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство.
Зеленський зазначив, що завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для «єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною».
Документ передбачає допуск множинного громадянства в разі:
- набуття дитиною за народженням громадянства України й громадянства іншої держави;
- набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
- автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
- автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документа, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
- набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
- набуття громадянином України громадянства держав із переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.