Зеленський підписав закон про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський підписав закон про введення інституту множинного громадянства в Україні.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

Президент доручив урядовцям ухвалити всі підзаконні акти для реалізації закону. Зокрема, почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство.

Зеленський зазначив, що завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для «єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною».

Документ передбачає допуск множинного громадянства в разі:

набуття дитиною за народженням громадянства України й громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документа, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

набуття громадянином України громадянства держав із переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

hromadske