Как не переплатить в барбершопе

Специализированные мужские парикмахерские, как массовое явление, появились в нашей стране сравнительно недавно. И сразу же обзавелись славой «дорогих» заведений.

Причем не из-за завышенного ценника на услуги или агрессивных продаж со стороны администраторов и менеджеров. Чаще всего виной негативного имиджа становится непонимание клиентами некоторых принципов работы барбершопа. Все-таки они пришли к нам из американской, культуры. Где все работает немного иначе. В Retrobarbershop собрали несколько советов, которые помогут сохранить нервы и деньги. И самое главное − остаться довольным от посещения барбершопа.

Изучайте ценник

У мужчин разные требования к своему стилю. Одним достаточно, чтобы было «покороче». Другим нужно, чтобы «Undercut обязательно был disconnected». Или им не нравится, что «фейд» недостаточно «хай».

Если вы ничего не поняли из последних двух предложений, то ничего страшного не произойдет. Просто закажите себе королевское горячее бритье и обычную стрижку. Так вы сэкономите деньги и получите самое большое удовольствие в районе лица, которое только может получить мужчина.

Внимательно изучайте прейскурант барбершопа. Тут работает тот же принцип, что и в дорогом ресторане. Блюдо, название которого вы никогда раньше не видели, вряд ли понравится вам на вкус. Но заплатить за него придется больше, чем за весь обед.

Договаривайтесь заранее

В сфере услуг так принято. Если клиент сам не обозначил границ и рамок, то ему предлагают самое лучшее, самое длительное и самое дорогое. По крайней мере, если вы пришли в первый раз.

Просто договоритесь с барбером заранее. Опишите ему, какой результат вы хотите получить. Не бойтесь спросить название услуг и их примерную цену. Узнайте, нужно ли будет дополнительно оплачивать косметические и парфюмерные средства. В том, что вы хотите заранее договориться о стоимости, нет ничего зазорного.

Никто не посчитает вас скупым или бедным. Но вы точно не переплатите ни одной лишней гривны.

Мы с самого детства знаем, что скупой платит дважды. Но почему-то не пользуемся этим правилом. До 40% посетителей среднего украинского барбершопа просто заказывают самую дешевую услугу. И все.

Но зачем тогда идти в барбершоп? Барбершоп − это место, где вы отдыхаете, пока вас делают красивым.

Не забудьте «дать на чай»

Для начала уточните, включены ли чаевые в счет. Некоторые заведения делают именно так − устанавливают стандартный размер (процент от суммы) и ставят их в последнюю строчку. Если работа мастера вам понравилась, просто оставьте ему чаевые. Сколько не жалко. Поверьте, это поможет вам сэкономить.