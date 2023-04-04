Гид покупателя: как выбрать экологические холодильники и какие преимущества они предлагают

В настоящее время все большее внимание уделяется проблемам экологии и сохранению природных ресурсов. В связи с этим возрос спрос на бытовую технику, помимо высокой эффективности и функциональности, обладает также высокими показателями энергоэффективности. Одним из таких видов оборудования являются экологические холодильники, потребляющие в разы меньше электроэнергии.

Эксперты портала “Все цены” рассказывают о таких экологических холодильниках, их преимуществах и основных правилах выбора техники для своего дома.

Какие холодильники считаются экологическими

Экологические холодильники имеют энергетический класс A+++ по старой системе оценивания. В 2021 году она была пересмотрена и правила ужесточились, поэтому сегодня на рынке доминируют модели с классом D и F.

Устройства могут быть оснащены функциями, такими как “зона свежести”, что позволяет экономить энергию и продлить срок хранения продуктов. Использование экологических холодильников экономически целесообразно в плане снижения затрат на электроэнергию и способствует сохранению природных ресурсов.

Особенности технологий

Бытовая техника использует такие технологии, как энергосберегающие компрессоры, хладагенты с минимальным использованием фреона и термоизоляционные материалы с нулевым потреблением энергии. Современные холодильники изготавливаются из экологических перерабатываемых материалов, что снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Преимущества: экономия энергии, деньги и время

С ростом интереса покупателей к экологии планеты такие товары стали продаваться значительно лучше, а класс энергопотребления перешел из ряда второстепенных характеристик в основные критерии выбора. Преимущества экологических холодильников:

Снижение потребления электроэнергии.

Уменьшение воздействия вредных вредных веществ на окружающую среду.

Экономическая выгода в плане оплаты счетов и длительный срок эксплуатации.

Эти преимущества делают экологические холодильники не только характерными для окружающей среды, но и для кармана их владельцев.

Сравнение экологических холодильников с традиционными моделями

С 1 марта 2021 года была изменена система оценки энергоэффективности холодильников и устройства, имеющие энергоэффективность A+++ стали относиться к классу D. По данным специалистов портала на сегодня:

Лучший однокамерный холодильник – Gorenje R 6192 LX – Эта модель без морозильной камеры с корпусом из нержавеющей стали. Специальное покрытие не сохраняет отпечатков пальце. В устройстве есть индикатор температуры и система ионизации. Функция «AdaptTech» снижает уровень температуры, ориентируясь на время более частого открывания двери. Объем модели – 370 л. Годовой расход электроэнергии – 113 кВтч. Средняя цена модели – 21 751 грн.

Лучший двухкамерный холодильник – Liebherr CN 4015 объемом 356 л, где 87 л занимает морозильная камера. Преимуществом является система DuoCooling, благодаря которой можно настраивать температуру в каждой камере. Холодильник с системой быстрого охлаждения потребляет 229 кВтч в год. Вентилятор автоматически отключается при открытии двери, а режим «SuperFrost» предназначен для быстрой заморозки продуктов при температуре до -32 градусов. Купить экономичный холодильник в среднем можно за 32 513 грн.

Лучший многокамерный холодильник Haier A3FE837CMJ. У холодильника на 354 л есть три камеры. Объем морозильной камеры – 97 л. Haier A3FE837CMJ имеет «зону свежести» с возможностью настройки влажности. Отдельная камера предназначена для растительных продуктов. В ней установлена мембрана с респираторной функцией для оптимального уровня влажности. Средняя цена модели – 57 800 грн. В оснащение есть складные полки, решетка для бутылок. Класс энергопотребления A+++ с годовым расходом электропотроэнергии в 204 кВтч.

В итоге, использование экологических холодильников может привести к снижению затрат на электроэнергию, уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, а также продлению срока хранения продуктов, что делает их важным элементом для сохранения окружающей среды и заботы о будущем поколении.