Как определить, что боль под ребрами связана с проблемами позвоночника?

Боль под ребрами – распространенный синдром, встречающийся при разных по этиологии заболеваниях. Болевой синдром сопутствует 40-50 патологиям, что осложняет диагностику и лечение. Синдром может быть вызван травмами, заболеваниями внутренних органов, опухолями, болезнями костно-мышечной системы. Самостоятельно установить причину болевых ощущений в области грудной клетки невозможно. Диагностика требует профессионального исследования, уверяют специалисты клиники мануальной терапии «Galia Ignatieva M.D».

Причины боли

Эксперты рекомендуют — для того чтобы понять причину синдрома и выявить боль в ребрах сзади необходимо установить:

точную локализацию болевых ощущений;

их выраженность;

продолжительность и регулярность приступа.

Боль под ребрами, обусловленную патологией позвоночного столба, могут вызывать:

остеохондроз грудного и шейного отдела позвоночника;

кифоз, сколиоз;

межпозвоночная грыжа;

травмы грудной клетки, в том числе и операции;

инфекционные поражения позвоночника;

защемление нервов;

воспалительные процессы в прилежащих мягких тканях.

«Чаще всего при патологии позвоночника болит под ребрами с обеих сторон. При радикулопатии боль может ощущаться с одной стороны. Например, болит в спине слева под ребрами. При этом алгия носит периодический характер и усиливается во время движения. Пациенты описывают ее, как колющую, отмечают онемение в соответствующей области.

Но такие же боли может вызвать межреберная невралгия, плеврит или инфаркт. Невралгия слева под ребрами дает картину, схожую с симптомами заболеваний сердца. Поэтому нельзя терпеть алгии, применять обезболивающие препараты без назначения врача, чтобы не исказить картину заболевания.» — отмечает мануальный терапевт Клиники Мануальной Медицины «Galia Ignatieva M.D».

Если при глубоком вдохе болит слева под ребрами, то причиной синдрома может быть:

интенсивная физическая нагрузка без разминки;

травма – удар, падение, автоавария, операция на почках, легких;

холецистит, панкреатит и другие патологии ЖКТ;

заболевания почек, селезенки.

Такая боль также характерна для грудного и поясничного остеохондроза. При ощупывании отростков позвонков может ощущаться острая боль.

Диагностика

В зависимости от характера и локализации синдрома врач может поставить предварительный диагноз, так как он знает, что находится под ребрами справа или слева и что может вызвать боли. Но только проведение инструментальных исследований поможет подтвердить диагноз.

Для установления причины алгии назначают:

рентгенографию;

МРТ;

КТ;

УЗИ;

ЭКГ;

электромиографию – для выявления нарушений в мышцах;

миелографию – для оценки состояния нервных стволов и корешков.

«Лабораторные анализы позволяют определить природу патологии – воспаление, инфекции. Также специалист проводит визуальный осмотр, пальпацию, различные тесты. Только по результатам исследования можно точно установить диагноз, степень нарушения и назначить индивидуальную программу лечения.

Если причиной патологических алгий являются заболевания позвоночного столба, то следует обратиться к специалистам. Хороший специалист сможет быстро и без побочных эффектов устранить причину заболевания и предупредить развитие сопутствующих болезней. В отличие от медикаментозного лечения, оказывающего симптоматическое действие, мануальная терапия воздействует на причину заболевания и организм в целом.» — заключает эксперт.