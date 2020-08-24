Как определить, что боль под ребрами связана с проблемами позвоночника?

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Боль под ребрами – распространенный синдром, встречающийся при разных по этиологии заболеваниях. Болевой синдром сопутствует 40-50 патологиям, что осложняет диагностику и лечение. Синдром может быть вызван травмами, заболеваниями внутренних органов, опухолями, болезнями костно-мышечной системы. Самостоятельно установить причину болевых ощущений в области грудной клетки невозможно. Диагностика требует профессионального исследования, уверяют специалисты клиники мануальной терапии «Galia Ignatieva M.D».

боль под ребрами

Фото: beautyvertebro.com

Причины боли

Эксперты рекомендуют — для того чтобы понять причину синдрома и выявить боль в ребрах сзади необходимо установить:

  • точную локализацию болевых ощущений;
  • их выраженность;
  • продолжительность и регулярность приступа.

Боль под ребрами, обусловленную патологией позвоночного столба, могут вызывать:

  • остеохондроз грудного и шейного отдела позвоночника;
  • кифоз, сколиоз;
  • межпозвоночная грыжа;
  • травмы грудной клетки, в том числе и операции;
  • инфекционные поражения позвоночника;
  • защемление нервов;
  • воспалительные процессы в прилежащих мягких тканях.

«Чаще всего при патологии позвоночника болит под ребрами с обеих сторон. При радикулопатии боль может ощущаться с одной стороны. Например, болит в спине слева под ребрами. При этом алгия носит периодический характер и усиливается во время движения. Пациенты описывают ее, как колющую, отмечают онемение в соответствующей области.

Но такие же боли может вызвать межреберная невралгия, плеврит или инфаркт. Невралгия слева под ребрами дает картину, схожую с симптомами заболеваний сердца. Поэтому нельзя терпеть алгии, применять обезболивающие препараты без назначения врача, чтобы не исказить картину заболевания.» — отмечает мануальный терапевт Клиники Мануальной Медицины «Galia Ignatieva M.D».

Если при глубоком вдохе болит слева под ребрами, то причиной синдрома может быть:

  • интенсивная физическая нагрузка без разминки;
  • травма – удар, падение, автоавария, операция на почках, легких;
  • холецистит, панкреатит и другие патологии ЖКТ;
  • заболевания почек, селезенки.

Такая боль также характерна для грудного и поясничного остеохондроза. При ощупывании отростков позвонков может ощущаться острая боль.

Диагностика

В зависимости от характера и локализации синдрома врач  может поставить предварительный диагноз, так как он знает, что находится под ребрами справа или слева и что может вызвать боли. Но только проведение инструментальных исследований поможет подтвердить диагноз.

Для установления причины алгии назначают:

  • рентгенографию;
  • МРТ;
  • КТ;
  • УЗИ;
  • ЭКГ;
  • электромиографию – для выявления нарушений в мышцах;
  • миелографию – для оценки состояния нервных стволов и корешков.

«Лабораторные анализы позволяют определить природу патологии – воспаление, инфекции. Также специалист проводит визуальный осмотр, пальпацию, различные тесты. Только по результатам исследования можно точно установить диагноз, степень нарушения и назначить индивидуальную программу лечения.

Если причиной патологических алгий являются заболевания позвоночного столба, то следует обратиться к специалистам. Хороший специалист сможет быстро и без побочных эффектов устранить причину заболевания и предупредить развитие сопутствующих болезней. В отличие от медикаментозного лечения, оказывающего симптоматическое действие, мануальная терапия воздействует на причину заболевания и организм в целом.» — заключает эксперт.

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