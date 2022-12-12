Как подать на алименты, находясь в браке

В соответствии со статьей 141 Семейного кодекса Украины, права и обязанности матери и отца в отношении совместных детей равны. Согласно ст. 180 СК оба родителя обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия (а в отдельных, предусмотренных законом случаях, даже дольше), вне зависимости от того, состоят они в браке или нет. В контексте этого часто люди интересуются: можно ли без развода подать на алименты? Эксперты портала Zayava.online, где по существу данного вопроса можно получить консультацию от опытных юристов и составить заявление, рассказывают о некоторых нюансах, касающиеся проблематики.

Как взыскать алименты?

Бывает так, что отец и мать ребенка находятся в браке, но при этом семейные отношения сведены на нет, и один из родителей проживает отдельно от ребенка. То есть создается ситуация, аналогичная той, которая имеет место при фактическом в разводе. Если вы столкнулись с ней, но по каким-то причинам расторжение брака еще не состоялось, можете реализовать право ребенка на алименты еще до того, как ваш брак официально будет расторгнут.

Чтобы получать алименты в браке, необходимо подать заявление. Этот процесс регламентируется нормами Семейного и Гражданско-процессуального Кодекса Украины. В «шапке» заявления отмечаются:

Наименование суда, в который подается иск. Данные истца – лица, подающего иск. Этот блок включает фамилию, имя, отчество, ИНН, адрес регистрации и проживания, почтовый индекс; серию и номер паспорта, контактный телефон. Данные ответчика, которому адресован иск. Заполняются аналогично предыдущему примеру.

Важно помнить, если место регистрации и место проживания разные, необходимо указать оба адреса.

Далее в заявлении излагаются обстоятельства вступления в брак, обязательно делаете акцент на наличии несовершеннолетнего ребенка, и на том факте, что он проживает совместно с вами. В тексте заявления необходимо сослаться на статью 141 о том, что родители имеют равные обязанности по содержанию ребенка, а также на статью 180, о необходимости содержать ребенка до совершеннолетия. Указывается время, когда второй родитель перестал выполнять свои обязанности, установленные законом.

Еще один важный пункт, который отмечается в заявлении – информация о доходах ответчика. Указываются:

место его работы;

должность (профессия);

размер заработной платы.

Чтобы точно указать сумму заработка, нужно затребовать у ответчика соответствующую справку с места работы. Но по понятным причинам ее предоставление не всегда возможно. Если вы попали в подобную ситуацию, необходимо обратиться в суд. В этом случае уполномоченное лицо истребует справку о доходах ответчика на предприятии, где он работает, в порядке, установленном законом.

Если у ответчика нет официального дохода, он не работает и не состоит в службе занятости, или же у него непостоянный заработок, все эти факты нужно отметить в иске. В подобных случаях вы на законных основаниях можете просить суд истребовать алименты с ответчика в твердой денежной сумме.

Чтобы получить право на выплаты, необходимо еще на этапе подачи заявления убедить суд в том, что ваша семья уже не существует полноценно, даже с учетом того, что вы с супругом продолжаете находиться в официальном браке. Крайне важно показать, что родитель, не проживающий с ребенком, не участвует в его содержании в полной мере, и назначение алиментов на основании поданного иска станет справедливым решением. При этом суд учитывает материальное положение и состояние здоровья ответчика, истца, ребенка, другие факторы, имеющие отношение к делу, и способные оказать влияние на предстоящий вердикт.

Какие документы необходимы для того, чтоб начать получать алименты в браке?

Наряду с заявлением на выплату алиментов, которое вы подаете, находясь в браке, предоставляются:

копии паспортов и ИНН, как истца, так и ответчика;

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о браке;

справка с вашего места жительства – она нужна для того, чтобы подтвердить тот факт, что ребенок проживает вместе с вами.

Также вам понадобится акт, выданный по месту жительства, подтверждающий тот факт, что ответчик не проживает с вами. Не забудьте к общему пакету документов приобщить справку с места работы ответчика о его доходах, о которой уже упоминалось выше. При ее отсутствии получить ее можно в судебном порядке.