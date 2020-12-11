Как получить карантинные 8 тысяч гривен

После подачи заявки система «Дія» автоматически проверит, подпадает ли работник под критерии для выплаты компенсации

Пенсионный фонд Украины обнародовал памятку для получения единовременной выплаты 8 тысяч гривен согласно закону, принятому Радой 4 декабря. Заявку можно подать до 21 декабря включительно на портале «Дія» или через мобильное приложение «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Право на получения единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен имеют:

наемные работники, которые:

на 10 декабря 2020 года работают по основному месту работы у работодателя, деятельность которого была временно остановлена в результате введения ограничительных противоэпидемических мероприятий;

средняя заработная плата которых за третий квартал 2020 года не превышает 30 тысяч гривен в месяц

физические лица — предприниматели, которые:

на 10 декабря 2020 года зарегистрированы 3 месяца и больше как физические лица — предприниматели и в 2020 году уплатили ЕСВ за себя не меньше чем за 3 месяца;

не является одновременно физическим лицом — предпринимателем и наемным работником.

«Проверка соответствия основного вида экономической деятельности работодателя перечню видов деятельности, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия и факта начисления и уплаты ЕСВ будет осуществляться средствами портала «Дія» автоматически при подаче заявления», — говорится в сообщении.

Заявление на выплату единовременного пособия застрахованным лицам подается до 21 декабря 2020 года включительно.

Заявление для получения единовременного пособия застрахованным лицам заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг или с использованием мобильного приложения портала «Дія».

Как получить услугу на портале «Дія«.

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе «Услуги» выбрать «Единовременная материальная помощь ФОПам и наемным работникам».

«Дія» автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям содержания помощи.

Необходимо подтвердить текущее место работы.

Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет.

Проверить и отправить заполненное заявление.

Как получить услугу в приложении «Дія»

Авторизовать приложение через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.

В разделе «Услуги» нажать «Получить помощь».

«Дія» автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет.

В случае представления недостоверной информации помощь подлежит возврату, отметили в ПФУ.

Как сообщалось, карантинные 8000 гривен можно получить через приложение «Дія» с 14 по 21 декабря. Единовременное пособие будет выплачиваться ФОПам и наемным работникам.

Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи по 8 тысяч гривен застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер. // РБК-Украина