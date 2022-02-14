Как правильно хранить кофе: рекомендации и секреты

Чтобы подольше наслаждаться неповторимым вкусом кофе, необходимо правильно его хранить. Если рецепт и условия приготовления те же, а «звучит» напиток не так, как раньше, нет былого аромата, насыщенности, значит, были проблемы с хранением. Главные враги цельных или перемолотых зерен – влага и неправильная температура. Поэтому, перед тем как отправляться за покупками в магазин свежеобжаренного кофе, подготовьте правильные условия.

Длительное и краткосрочное хранение

Срок хранения влияет на то, как и где нужно держать зерна или уже перемолотый состав. Общая рекомендация: не стоит брать впрок слишком много, ведь есть риск, что если даже весь объем кофе не испортится, то его вкус будет далеким от идеального.

Оптимальный вариант – иметь запас на 7–14 дней, в таком случае все органолептические качества сохранятся, вы не разочаруетесь. Если планируется купить продукт впрок на большой срок, следует позаботиться о подходящих условиях. При этом нужно исключить воздействие воздуха, влаги, тепла и света (факторы указаны по степени влияния на финальный вкус вашего напитка), — отмечают эксперты сайта ucoffee.com.ua.

Резервуары: что можно и что нежелательно использовать

Один из самых важных моментов – резервуар. Чаще всего кофе оставляют в том же пакете, в котором он приобретался. Производители, которые это понимают, обеспечивают со старта свою продукцию подходящим «хранилищем». Однако у всех используемых сегодня вариантов есть свои преимущества и недостатки.

Фольгированные пакеты с замком Zip-Lock и клапаном считаются оптимальным решением для хранения зерен. Вот причины:

герметичность. Кофе, содержащееся внутри, не наберет запахов, независимо от того, в каком месте вы поставите пакет. Также он не будет отдавать свои ароматы, что тоже важно;

воздухообмен. Наличие клапана исключает попадание воздуха внутрь, при этом позволяет свободно выходить газам из свежих зерен наружу;

компактность. Пакет занимает мало места. Если зерен немного, то его получится скрутить;

барьер для света и влаги.

Банка – второй по популярности вариант хранения. Подойдет керамическая и стеклянная посуда. Чтобы тару можно было использовать, она должна иметь:

плотно прилегающую крышку с силиконовой прокладкой;

непрозрачные стенки.

Так как в банках клапанов нет, в них следует пересыпать зерна не сразу же после обжарки, а спустя несколько дней. Это нужно для того, чтобы дать газам выйти. Учтите еще один момент: вместе с кофе внутрь тары попадает некоторое количество воздуха, что запускает процессы окисления.

Самый нежелательный вариант – пластмассовые или жестяные контейнеры. Они могут передать зернам неприятный запах, добиться герметичности в такой посуде сложно.

Место хранения: что выбрать

Стоит разобраться в двух вариантах хранения, особенно если запаслись большим объемом зерен. Отправляйте в кухонный шкаф запас кофе, который сможете употребить за пару недель. Тут температура правильная, свет не проникает, влага отсутствует, сильного перегрева тоже нет. Если для хранения выбрана банка, то поставьте ее в шкаф, куда заглядываете нечасто.

Морозильник подходит для кофейных зерен, причем заморозить их следует сразу же после обжарки, что обеспечит сохранение всех первичных вкусовых и ароматических ноток. При этом необходимо выдержать такие условия:

выбирайте непрозрачную, герметичную упаковку;

не извлекайте всякий раз весь запас кофе, лучше предварительно распределите его по небольшим резервуарам;

перед употреблением темперируйте зерна (они должны стать комнатной температуры);

храните в морозилке не более 2 месяцев.

Что касается холодильника, ни краткосрочное, ни длительное хранение в нем кофе не допускается. Считается, что это место самое неподходящие. Во-первых, тут много посторонних запахов, в том числе очень резких. Во-вторых, t недостаточно низкая, чтобы остановить все процессы окисления в кофе. В-третьих, вы будете постоянно открывать/закрывать дверцу, что провоцирует резкие перепады температуры.