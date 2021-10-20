Как продлить жизнь старого смартфона с помощью аксессуаров

Ежегодно Apple презентует новую модель iPhone и сразу несколько ее модификаций. Новое устройство привлекает внимание покупателей и производителей сопутствующих товаров, которые моментально заполняют рынок продуктами кастомизации и вспомогательными гаджетами. А между тем блеск предыдущей модели тускнеет и с каждым годом “старый” айфон становится все менее заметным и едва ли может выполнять функцию стильного аксессуара. Можно ли это исправить?

Старый или морально устаревший?

В случае с iPhone это действительно важный вопрос. Как понять, что ваш смартфон действительно устарел, а не просто потерял вау-эффект из-за выхода новой модели? Существует несколько признаков, которые помогут понять этого:

айфон больше не поддерживает обновления iOS — пока ОС обновляется и для него есть все нужные вам приложения, смартфоном по-прежнему удобно пользоваться;

функционал смартфона полностью вас устраивает — faceID или новые эмодзи нужны не всем, поэтому если 6 или 7 iPhone остается все тем же продолжением руки, есть ли смысл его менять?

смартфон технически исправный — только изношен аккумулятор, постоянные фризы и нехватка памяти позволяют списать айфон как устаревший. Если не приходилось сталкиваться с такими проблемами, то есть ли смысл покупать новый айфон?

Чаще всего владельцы iPhone меняют свою модель на более новую именно из-за морального, а не технического устаревания — дизайн программного обеспечения и внешний вид уже “не тот”. Между тем, если просто купить чехол на айфон 6, то его можно моментально преобразить и сделать более современным в глазах окружающих. Креативный чехол скрывает название модели и привлекает все внимание на себя, заставляя забыть, какая цифра стоит после слова iPhone.

Чехлы и эффективное использование встроенных возможностей для кастомизации, расширенных приложениями позволяют продлить “моральную жизнь” смартфона до того времени, пока о годе его выпуска будет напоминать не только внешний вид, но и изношенная батарея или нехватка мощности для запуска современных игр и приложений.

Встречают по одежке

На самом деле перечисленные выше особенности характерны не только для iPhone. Рынок постоянно предлагает новое, заставляя обесценивать то, что у нас уже есть, поэтому вне зависимости от технического состояния смартфон автоматически становится “старым” после выпуска новой модели. Чехлы для смартфонов, защитные стекла и сопутствующие гаджеты, вроде беспроводных наушников или карт памяти помогут приостановить моральное устаревание вашего устройства, а также скрыть некоторые внешние признаки возраста (например, потертый корпус или малый объем внутренней памяти). Для многих, название модели и год выпуска — не главное, куда важнее, как выглядит смартфон и насколько хорошо он работает!