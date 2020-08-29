Как разговаривать по телефону с коллекторами-мошенниками

В нашей стране достаточно часто люди сталкиваются с ситуацией, когда им настырно начинают названивать “коллектора”. Причем часто с требованием о выплате несуществующего долга. Как разговаривать по телефону с мошенниками, выдающими себя за законных кредиторов, которым вы что-то должны, и насколько законны их действия — об этом и многом важном в нашем материале.

Если вы не заключали сделку и никому ничего не должны, то вам вообще не следует пугаться назойливых звонков. Если у вас обнаружили мифическую недоплату по кредиту, а вы знаете, что все по нему выплатили, то тоже следует избегать контакта.

Зачастую все эти “работники международных компаний по взысканию долга” вообще просто не могут предъявить вам законных требований, а потому просто капают на нервы. У них разработана целая программа воздействия на людей со слабой психикой. Ваша же задача — выяснить, что у них на вас есть и что они могут предъявить вам в качестве обвинения, соответствующего действующему законодательству. Чем больше вы задаете вопросов и ведете активную беседу, тем больше у вас шансов противостоять коллекторам.

Договор представительства

Раньше коллекторы использовали термин «договор факторинга». И первого, и второго договоров никогда не существовало. Это фиктивные и негласные договоренности, условия которых не прописаны в Законе Украины. Если у вас был бы реальный кредитор, то он был обязан уведомить вас по почте о передаче вашего долга. Уведомление должно было бы иметь форму договора между банком и коллекторской компанией. И если нет такого рода документов (вы их никогда не видели и не подписывали), вы не несете никакой ответственности в досудебном порядке. А до суда обычно дело не доходит, так как у них нет никаких законных оснований для того, чтобы вас привлечь, поэтому вам стоить угрожать судом, а не им.

Вы не обязаны идти в банк и выяснять наличие задолженностей по звонку коллекторов

Законов, обязывающих вас сделать это, – нет. Если бы у вас был реальный долг по кредиту в банке или в другом финансовом учреждении, то сотрудники банка (финучреждения) должны были присылать вам на электронную почту документы. Или же уведомлять вас с помощью sms. Но когда вам звонят и просто говорят, что ваш долг передан банком какой-то мифической компании для взыскания долга – это мошенничество.

Государство ничего не делает для прекращения деятельности коллекторов- мошенников

Ни государство, ни полиция пока не знают, что делать с данной проблемой. Поэтому прозрачных условий на рынке, которые могли бы урегулировать вопросы по правам коллекторов при взыскании проблемной задолженности, не существует. Из минусов — это развязывает руки взыскателям терроризировать вас по телефону. А из плюсов — у вас тоже нет особых ограничений по тому, как относиться и вести переговоры с вымогателями.

Уверенность в себе, знания и активный способ общения – основа успеха в противостоянии мошенникам

В скрипте у “звонилок” обычно прописано, что они должны доминировать и давить, а это значит, что им нельзя в своей речи делать паузы, чтобы нагнетать нервную обстановку. Поэтому в ответ вы можете сами искусственно создавать паузы или же не давать говорить вымогателю. Задавайте неудобные вопросы и не бойтесь фразы: “Наш звонок записывается”, так как в Украине телефонный разговор не считается документом и вещественным доказательством. Из таких вопросов должен начинаться ваш разговор с коллектором и ответы на эти вопросы вы имеете право знать, если у исполнителя есть реальный договор с банком, в котором образовалась задолженность:

Фамилия, имя и отчество менеджера, который ведет с вами беседу.

Его положение в компании, должность.

Что за фирма, как называется и где находится главный офис.

Регистрационный номер документа-договора, который подтверждает у вас наличие кредита и задолженности у основного финучреждения.

Номер договора, по которому основное финучреждения позволило с вас взыскать данной организации определенную задолженность.

В случае, если организация официальная и действует достаточно законно, то у нее будут все необходимые данные. В ином же случае вы имеете дело с аферистами. С ними, как известно, разговор должен быть коротким.

Екатерина Давиденко, Днепр оперативный