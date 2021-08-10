Как в Украине доказать статус участника боевых действий

10 августа в медиацентре Информатор юрисконсультант Ирина Антоненко рассказала, какие льготы предоставляют участникам боевых действий, как получить этот статус и какие сложности возникают с получением льгот.

Какие льготы существуют для участников боевых действий

По словам Ирины Антоненко, юрисконсультанта Ветеран Хаб в Днепре, Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» распространяется как на участников боевых действий, так и на лиц с инвалидностью и членов их семей. Согласно ст. 12, участники боевых действий имеют достаточно широкий круг льгот. Туда входит скидка на оплату коммунальных услуг, ежегодная денежная помощь и бесплатный проезд в общественном транспорте.

«Кроме этого, раз в 2 года можно бесплатно купить билеты в обе стороны (автобусные, ж/д и авиабилеты) или купить такие билеты раз в год, но со скидкой 50%. Также задекларировано, что они обеспечиваются жильем, им первоочередно выделяются земельные участки, помогают органы местного самоуправления. Если у них есть желание построить собственный дом, то выделяется земля, выполняется ремонт, но по факту все это очень сложно получить».

Где возникают проблемы с получением льгот

«У нас сейчас довольно-таки сложное финансирование всех этих программ. Это же касается обеспечения жильем. Сейчас у нас нет государственного строительства, много людей стоит в очереди. Такая же ситуация с обеспечением землей. Земельный фонд не такой большой, чтобы получить те самые 2 га, – говорит Ирина Антоненко.

Что касается получения удостоверения, то там есть свои проблемы. Если во время прохождения службы ваша часть не подала соответствующие документы и вы не получили удостоверение и статус участника боевых действий, то вам придется самостоятельно собирать все эти документы. Даже если вы уже с удостоверением идете в органы соцзащиты, то там обязательно потребуют справку о непосредственном участии. Таким образом, военнослужащему нужно помнить, что он всегда должен носить с собой справку о непосредственном участии, чтобы воспользоваться льготами.

Также возникают проблемы с получением высшего образования. У нас задекларировано, что участники боевых действий и их дети могут получить бесплатное образование. Участники боевых действий идут по квоте 1, а их дети, как и члены семьи, имеют преимущественное право на получение бесплатного образования. Здесь возникают проблемы, потому что некоторые вузы говорят, что у них вообще нет такой квоты, и потом приходится в судебном порядке отстаивать свое право».

Некоторые вузы «не знают», что военнослужащие могут бесплатно получать второе высшее образование. «Для этого есть целая процедура, когда зачисляют участника боевых действий на контрактную основу, а государство компенсирует стоимость обучения. Но очень часто ветераны сталкиваются с тем, что им отказывают в льготах, потому что либо не знают, либо сознательно не хотят предоставлять эту льготу».

Как получить статус участника боевых действий

«Все начинается с того, как именно подтвердить период пребывания в зоне боевых действий. В законе и порядке предоставления статуса четко прописано, что нужно пребывать в зоне боевых действий 30 дней. Поэтому человеку нужно делать выписки из указов, справку о непосредственном участии в боевых действиях определенного образца, потому что отказывают, если что-то не вписано в эту справку, – отмечает правовед.

Также нужно следить, чтобы именно часть подала эти документы, потому что это ускорит рассмотрение. Если человек уже вернулся и не имеет полный пакет документов, то ему придется писать запросы в часть, а если прошел значительный промежуток времени, то эта часть уже может быть расформирована, могут не отвечать на запросы, не давать выписки, вообще не знать, где они находятся, или потерять личное дело.

Еще есть проблема, связанная с добровольными формированиями. Там другая процедура. Нужны нотариально заверенные свидетельства минимум трех свидетелей, которые уже имеют статус участника боевых действий. Поэтому это тоже довольно-таки сложно, особенно если у человека не осталось контактов с сослуживцами.

Преградой также является то, что запросы делаются через военкоматы, которые либо невовремя отправляют, либо отправляют заявление не такой формы, и приходит совсем другой пакет документов, в результате чего человек должен снова возвращаться на цикл сбора документов, чтобы передать их на рассмотрение ведомственной комиссии и получить статус участника боевых действий».

Какие возникают сложности с получением льгот

По словам правоведа, на получении статуса участника сложности не заканчиваются. С различными льготами тоже очень интересная ситуация. «Что касается скидки на оплату коммунальных платежей, то она предоставляется на фиксированный размер. На участника боевых действий дается 21 кв. м. и дополнительно 10 кв.м. на членов семьи. Поэтому если у вас большая жилплощадь, то на эти квадраты вам будет предоставляться льгота, а за все остальные вы будете платить 100%.

Тоже самое касается отпусков. Работодатели не хотят брать на работу участников боевых действий, потому что они имеют преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращениях, могут в любой момент использовать свой ежегодный отпуск и имеют дополнительный оплачиваемый социальный отпуск 14 дней, который могут взять в любой момент, не предупреждая об этом за 2 недели.

Однако есть ряд компаний, которые хотят работать именно с ветеранами, выделяют им рабочие места, даже осуществляют переквалификацию. У нас, кстати, есть прекрасный специалист по поиску работы, который может помочь ветеранам описать свой военный опыт в резюме, и чтобы именно это было преимуществом военнослужащего при устройстве на работу».

Какую помощь могут получить ветераны, получившие ранение

Участники боевых действий, которые получили ранение или стали инвалидами, могут получать ежегодную денежную помощь, а также одноразовую денежную помощь в связи с ранением, контузией или инвалидностью.

«Там будет определенная процедура, которую нужно пройти, после чего получить одноразовую выплату. Это довольно-таки сложная процедура, потому что все зависит от того, проводилось ли служебное расследование, есть ли справка об обстоятельствах травмы, направлялся ли человек на военно-лечебную комиссию, связала ли она это заболевание или инвалидность с защитой отечества и военной службой. Еще нужна будет справка МСЭК, в которой будет указано, что это связано с несением военной службы и защитой отечества.

Все эти документы нужно собрать за определенный период. Если человек не укладывается в этот период, то ему дают отказ, и он вынужден обратиться в суд, чтобы ему назначили эту выплату в судебном порядке».

Отличается ли порядок получения льгот для женщин и мужчин

В этом плане законодательство не отличается. Льготы распространяются как на мужчин, так и на женщин. Однако у женщин есть отдельные профессии, например, медики, которые привлекались к военной службе, и у них немного другой перечень документов для получения удостоверения и статуса участника боевых действий.

«Поэтому девушки могут обратиться непосредственно к нам. Консультанты работают в Ветеран Хабе с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00 на ул. Мечникова, 19 (17 этаж). У нас есть горячая линия и инфоцентр, в который можно обратиться и получить консультацию, как по телефону, так и в любом онлайн-мессенджере».

Елена Морозова