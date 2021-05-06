За хабар в $1 млн. керівник оборонного концерну обіцяв віддати земельну ділянку підприємства

Військова контррозвідка СБУ затримала на хабарі керівника регіональної філії одного з оборонних концернів України. За 1 млн доларів США зловмисник обіцяв незаконно передати високоліквідну земельну ділянку в центрі Одеси у власність регіональних бізнес-структур.

Керівника філії затримали на «гарячому» під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 40 тисяч доларів США.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Київським районним судом м. Одеси стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 20 млн гривень.

Заходи проводилися Департаментом військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області.

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