Повідомлено про підозру поліцейському, який напідпитку збив трьох дітей і втік з місця ДТП

Працівники ДБР повідомили про підозру інспектору чергової частини Житомирського райвідділу поліції у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждали троє неповнолітніх осіб.

Так, 18 лютого 2022 року на вулиці Корольова у селі Карпівці Житомирського району поліцейський збив трьох неповнолітніх дівчат, які йшли вздовж узбіччя.

Водій втік з місця пригоди, залишивши дітей без належної допомоги у небезпечному для життя стані.

Двоє дівчат 13 та 17 років отримали переломи ніг і стегна, а 14-річна потерпіла – забої. Очевидці трагедії викликали швидку.

Наразі життю дівчат нічого не загрожує.

Інспектора затримали. За результатами медичного огляду встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Призначені додаткові експертизи.

Правоохоронцю повідомили йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, а також — у залишенні в небезпеці (ч. 1 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

ДБР