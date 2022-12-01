В організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через держкордон підозрюють мешканця м. Дніпро
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Дніпро за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, наданням засобів, вчинене повторно (ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, за грошову винагороду у 3,5 тис доларів США чоловік організував виготовлення довідки про встановлення групи інвалідності, а згодом пенсійного посвідчення з метою надання права військовозобов’язаному харків’янину на виїзд за кордон.
Під час обшуків за місцем проживання та в автомобілі підозрюваного вилучено банківські картки, телефон із листуванням, що підтверджує злочинну діяльність.
Наразі громадянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління СБУ у Дніпропетровській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet