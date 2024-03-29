Как восстановить документы на жилье во время войны: советы от адвоката

Часто случается, что люди теряют документы, подтверждающие владение недвижимостью или земельным участком, когда эвакуируются из зон, где идут активные боевые действия. Несмотря на то что утрата таких бумаг не лишает владельца прав на имущество, важно знать, какие шаги необходимо предпринять для восстановления потерянных документов.

Эксперт компании Justice, который предоставляет услуги адвоката в Днепре, рассказывает какие нужны документы и какие действия можно предпринять, чтобы попробовать решить такую проблему.

Документы, подтверждающие право собственности

Чтобы юридически подтвердить свои права на недвижимость, необходимо иметь на руках определенные документы, среди которых:

документы, подтверждающие дарение имущества;

документацию о приватизации имущества;

контракт купли-продажи;

свидетельство о праве собственности, выданное местными властями или зарегистрированное в Едином реестре;

государственные документы, подтверждающие право на владение землей;

свидетельство о наследовании;

решение суда о соглашении между владельцами имущества;

выписка из реестра имущества;

окончательное решение суда;

официальная выписка из Государственного реестра.

Отсутствие этих документов делает невозможным законное утверждение ваших прав на имущество, ограничивает вас в праве на совершение любых юридических действий с недвижимостью и исключает возможность участия в программах по восстановлению поврежденного жилья.

Какие документы нужны для восстановления документов на жилье

Необходимо предъявить оригинальные версии следующих документов:

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

номер налогоплательщика (идентификационный код);

техническую документацию на объект недвижимости;

официальный дубликат документа, подтверждающего право владения недвижимостью.

Восстановление документов на жилье во время войны через суд

Если возникает необходимость в восстановлении утраченных или поврежденных документов на недвижимость без возможности их дублирования, доступен путь через суд. Для инициирования процесса следует подать иск в судебную инстанцию, расположенную в регионе нахождения собственности. Это требование обусловлено нормами Гражданского процессуального кодекса Украины, которые гласят, что вопросы, связанные с недвижимостью, разбираются именно в месте её расположения.

В зависимости от конкретных обстоятельств отсутствия правоустанавливающих документов, суд может рассматривать различные виды заявлений, включая:

заявления о подтверждении права владения имуществом;

заявления, касающиеся установления факта имеющего юридическое значение;

заявления о восстановлении доступа к праву собственности, если это право было ограничено из-за отсутствия документов.

При рассмотрении дела о признании права собственности размер судебного сбора определяется исходя из стоимости спорного имущества.

Также стоит учесть, что даже в условиях, когда собственность расположена на территории, контроль над которой временно утрачен, существует возможность обращения в суд. При невозможности суда осуществлять свои функции из-за чрезвычайных обстоятельств, таких как военные действия или стихийные бедствия, предусмотрена возможность передачи дела в другую судебную инстанцию, способную принять к рассмотрению ваш иск.

Восстановление документов на жилье через Государственный реестр

Если документ, удостоверяющий ваши права собственности на недвижимость, выданный после 1 января 2013 года, был утерян, информация о вашем праве на собственность уже зафиксирована в Государственном реестре. В случае отсутствия у вас необходимых бумаг, подтверждающих право владения квартирой или домом, можно обратиться к данным этого реестра. Доступ к реестру позволяет подтвердить ваши права без необходимости предъявления дубликатов утраченных документов.

Сведения из Государственного реестра предоставляются в форме Информационной справки. Получить такую справку можно лично, обратившись в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), или у нотариуса, как государственного, так и частного. Создание справки происходит за короткое время, и она доступна для самостоятельного получения через интернет. По словам юриста, информационная справка из Государственного реестра прав на недвижимость служит надежным доказательством вашего права собственности на жилье или участок земли.

Как получить дубликат утраченного документа на недвижимость

Чтобы получить дубликат потерянного документа на недвижимость, можно воспользоваться одним из следующих методов:

Метод 1: Для документов, оформленных до 2023 года, следует обратиться к нотариусу, выдавшему исходный документ, посетить нотариальный архив или обратиться к представителю органа местного управления или в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Метод 2: В случае, если недвижимость была зарегистрирована после 2023 года, доступ к сведениям о владении можно получить непосредственно через Государственный реестр прав на недвижимость, обратившись за помощью к нотариусу или в ЦНАП.

Метод 3: Если восстановить документы стандартным путем невозможно или право собственности изначально не было зарегистрировано, следует инициировать судебный процесс для признания права владения. В такой ситуации целесообразно воспользоваться услугами опытного адвоката.

Таким образом, восстановление утраченных документов на жилье во время войны возможно различными способами, в зависимости от времени оформления права собственности и конкретных обстоятельств утраты. Граждане имеют несколько путей решения проблемы: от обращения к нотариусу до инициирования судебного процесса. Выбор оптимального метода восстановления документов зависит от индивидуальной ситуации владельца имущества. Важно помнить, что своевременное обращение за профессиональной помощью значительно упрощает процесс восстановления и минимизирует возможные риски и трудности.