Какие вакансии в Варшаве чаще всего интересуют украинцев

Трудоустройство в Польше – отличная возможность повысить уровень жизни и познакомиться с культурой Европы. Поэтому, желающим устроиться на более высокую оплату труда, рекомендуют искать предложения о работы в Варшаве для украинских граждан. Варшава — это столица Польши, и этот город является одним из главных культурных и деловых центров страны. Для украинцев здесь есть множество вакансий, с выгодными предложениями как для специалистов с образованием, так и для неквалифицированных сотрудников.

Какие вакансии в Варшаве могут заинтересовать украинцев

В польской столице самое большое число крупнейших компаний, а также отелей высокого уровня, дорогих ресторанов и других заведений и предприятий. Здесь находится огромное количество работодателей, которые могут предложить работу в своих компаниях работников из Украины.

Наибольшее количество предложений о работе в Варшаве без посредников с проживанием, найдется в строительстве, для сотрудников с квалификацией и людей без навыков работы, в медицине, парикмахерских, гостиницах, кафе и ресторанах.

Основные требования работодателей и условия труда для сотрудников

Если говорить о специальностях, которые не требуют квалификации, то от сотрудника потребуется всего лишь быть готовым выполнять объемы задач, которые заранее оговорены с работодателем. Если кто-то планирует работать разнорабочим, совсем не обязательно знание языка, хотя возможность объясниться по-польски будет неплохим преимуществом в пользу сотрудника. Важным аргументом будет наличие стажа работы.

Для устройства на работу необходим диплом, знание языка, если речь идет о квалифицированных вакансиях.

Зарплаты в Польше обычно начисляются почасово, а ставка при этом может варьироваться от 14-25 злотых в час и выше. Если мы говорим о низкоквалифицированном труде, в месяц вполне реально получать от 750 до 1200 евро. Но сотрудника м есть реальные шансы увеличить свой уровень дохода, если брать дополнительную работу. Это приветствуется и хорошо оплачивается.

Работодатели обычно предоставляют украинцем жилье в Варшаве, а если это семейная пара – им будет предложена отдельная комната либо апартаменты. Поэтому найти работу в Варшаве с проживанием вполне реально, главное оговаривать данный вопрос заранее и прописать его в контракте.

Источник: https://europeservice.com.ua/ru