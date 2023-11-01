Документи у додатку «Дія» не прийматимуть на пропускних пунктах України, – ДПСУ

Закордонний паспорт при перетині кордону має бути наявним фізично.

Співробітники Державної прикордонної служби України виявляють факти підробки додатку “Дія” та фальшиві документи в ньому.

Як повідомив заступник начальника відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук в інтерв’ю Інтерфакс, закордонний паспорт має бути наявним фізично. Проте на кордоні можуть прийняти документи, які демонструє додаток “Дія”, що, наприклад, підтверджують наявність інвалідності у особи.

“Паспорт в “Дії” може використовуватися тільки для ідентифікації особи, але не для перетину кордону, зокрема через деякі нюанси, скажімо так, програмного продукту”, – зазначив він.

За його словами, співробітники ДПСУ виявляли факти спроб показати документи в псевдо “Дії”.

“Людина стверджувала, що він – багатодітний батько, показує нам три свідоцтва в додатку. А при прискіпливій перевірці з’ясувалося, що він намагався ошукати прикордонників, демонструючи фальшиві свідоцтва в підробленому додатку”, – додав він. // УНІАН