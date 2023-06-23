Юридическая консультация: живой специалист или интернет?

Одной из форм предоставления правовой помощи является консультирование по вопросам права. Возникли сложности с оформлением купли-продажи недвижимости или не знаете, как действовать, если решили подать на развод? Эти все вопросы важно задавать юристам.

Точно, плохой идеей будет поиск истины на просторах интернета, поскольку каждая ситуация индивидуальна и требует анализа, проведенного профессионалом в юриспруденции. Какие формы консультирования существуют и почему так важно обращаться за помощью к реальному человеку – дипломированному юристу или адвокату, – рассказали в киевской адвокатской компании “Альва Прайвеси”.

Формы юридической консультации

Еще 2020 год привнес в нашу жизнь огромные перемены, это было связано с пандемией коронавируса. Не только социальная жизнь претерпела изменения, но и качественно трансформировалась также и сфера юридического консультирования. Если ранее такие услуги можно было получить только в офисе юриста, то сейчас, начиная с 2021 и уже в 2023 году, нормой становится дистанционное и онлайн консультирование.

Мы спросили о том как сегодня можно получить юридическую консультацию адвоката Альва Прайвеси и вот что он ответил:

Устное консультирование доступно офлайн: непосредственно со специалистом в офисе юридической компании; онлайн консультирование: через интернет, Zoom, Skype, популярные мессенджеры: Viber, Whatsapp, Telegram и другие средства связи; Письменное консультирование доступно в виде получение ответов, заключений юриста по поставленным заказчиком вопросам и задачам с описанием возможным путей и способов их решения.

“Важно понимать, что какую форму бы вы не выбрали, – это не повлечет за собой изменение содержания. Ведь главная цель юридической консультации состоит именно в передаче информации, которой владеет специалист-юрист.

В современном мире знания и опыт являются той ценностью, благодаря которой разрешается любая проблемная ситуация правового характера.” – отметил эксперт компании.

Сферы юридического консультирования

При поиске юриста и адвоката, которому можнодоверить решение своей задачи, важно правильно сформировать запросы и знать, на что следует обращать внимание при выборе.

Убедитесь, что специалист имеет опыт в той сфере права, в которой у вас возник вопрос. Так как только в таком случае можно рассчитывать на качественную услугу.

Если компания, к которой вы планируете обратиться, является мультифункциональной – охватывает в своей деятельности все сферы права: уголовное, трудовое, миграционное, контрактное, семейное и пр. – узнайте какой штат сотрудников имеет такая юридическая компания.

Ведь один специалист, к сожалению, не может глубоко овладеть всеми тонкостями правовой природы вопроса, а будет знать только основы и сможет провести с вами только поверхностную консультацию.