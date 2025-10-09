Що за гормон кортизол і який його вплив на здоров’я людини

Гормональний баланс відіграє ключову роль у підтримці фізичного та психічного здоров’я. Одним із найважливіших гормонів у нашому тілі є кортизол, більше відомий як «гормон стресу». Якщо кортизол виробляється в надлишку або довго залишається на високому рівні, це може завдати шкоди здоров’ю. Саме тому потрібно розуміти, як саме він впливає на організм і які є способи знизити кортизол.

Що таке кортизол

Кортизол — це стероїдний гормон, який виробляють та виділяють у кров наднирники. Одна з найважливіших функцій кортизолу полягає в тому, щоб допомогти організму впоратися зі стресовими ситуаціями. В умовах незвичного розумового, фізичного чи емоційного навантаження тіло переходить у режим «бойової готовності», і в кров вивільняється більше кортизолу.

У такій ситуації підвищення рівня цього гормону дозволяє вивільнити запас глюкози та забезпечити серце, мозок і інші органи необхідною їм енергією. Крім того, високий рівень кортизолу підвищує частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск. Завдяки цьому кров швидше надходить до мозку та доставляє йому поживні речовини, необхідні для активної діяльності.

За нормальних умов кортизол виконує в організмі кілька важливих функцій:

регулює обмін речовин;

допомагає жирам, білкам і вуглеводам перетворюватися на енергію для клітин;

підтримує рівень цукру в крові;

контролює водно-сольовий баланс;

бореться із запаленнями;

бере участь у формуванні циклів сну.

Концентрація кортизолу в крові змінюється протягом дня: вранці вона найвища, а ввечері знижується, готуючи тіло до відпочинку. Однак якщо рівень кортизолу довго залишається підвищеним, виникають проблеми зі здоров’ям.

Основні причини підвищення кортизолу

Рівень кортизолу може зростати з різних причин. Найчастіше це:

хронічний стрес, постійне психоемоційне напруження;

недосипання;

надмірне споживання кофеїну;

інтенсивні фізичні навантаження без відновлення;

нерегулярне харчування.

Значне та стійке зростання рівня кортизолу також відбувається за наявності ендокринних захворювань.

Як підвищення рівня кортизолу впливає на організм

Якщо кортизол залишається підвищеним протягом тривалого часу, виникають проблеми зі здоров’ям:

Зростає ризик порушень сну: людина відчуває труднощі із засинанням та пробуджується втомленою. Підвищується апетит та відкладається жирова тканина, особливо в ділянці живота. Виснажується імунна система, через що організм стає більш чутливим до інфекцій. Кортизол не дає всмоктуватись кальцію в організмі, що за тривалого впливу призводить до зниження щільності кісткової тканини. Підвищується артеріальний тиск і рівень холестерину, через що зростає ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Як знизити рівень кортизолу

Рівень кортизолу можна доволі просто нормалізувати, якщо підвищення не пов’язане з ендокринною хворобою. Найефективніший шлях — зменшення стресового навантаження та формування здорових звичок. Важливо знаходити час для регулярного відпочинку та помірної фізичної активності, а сон має бути повноцінним — не менше ніж 7–8 годин. Має значення і харчування: потрібно вживати продукти з магнієм, вітамінами групи B та омега-3 жирними кислотами.