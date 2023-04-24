Канада признана самой популярной страной для обучения за границей

Колледжи, университеты и другие высшие учебные заведения стремятся предоставить своим студентам обогатительный опыт обучения как в аудитории, так и вне ее. Студентов привлекает обучение за рубежом, возможность не только выполнить требования программы, но и познакомиться с разнообразными культурами и странами, чего они, возможно, не имели бы иначе, – отмечают эксперты компании Edusteps.



Образование за границей становится все более популярным среди студентов, и это неудивительно. Получение качественного образования в другой стране может дать не только новые знания и опыт, но и открыть новые возможности для карьерного роста и развития.

Одним из главных преимуществ обучения за границей является получение диплома от университета, который будет признан во всем мире. Это особенно важно для тех, кто планирует работать в международных компаниях и стремится к карьерному успеху.

Кроме того, обучение за границей предоставляет уникальную возможность познакомиться с разными культурами, языками и людьми, что помогает расширить кругозор и улучшить коммуникативные навыки. Знание нескольких языков и умение работать с людьми из разных стран становится все более востребованным в мировой экономике.

Популярные страны для получения образования

Канада является одной из самых привлекательны стран для обучения за границей, благодаря высокому качеству образования и широкому выбору программ. Канадские университеты отличаются высоким уровнем научных исследований, и многие из них имеют международную репутацию.

По данным IDP, Канада остается местом №1 для большинства студентов. Более четверти респондентов (27%) сказали, что Канада является их лучшим выбором, тогда как 23% и 21% соответственно сказали то же самое об в отношении США. Великобритания отстает на 21%. Образование в Канаде для украинцев также является приоритетным, особенно в свете возможностей которая предоставляет программа CUAET, которую ввело канадское правительства для украинцев на время войны.

За последние несколько лет Канада расширила свою политику по работе во время обучения, чтобы восполнить дефицит рабочей силы. Кроме того в Канаде иностранные студенты, отвечающие определенным условиям, могут работать более 20 часов в неделю за пределами кампуса на занятиях. Предполагаемая дата окончания этой политики – 31 декабря 2023 года.

Канада становится популярным направлением среди иностранных студентов из-за низкой платы за обучение и хороших возможностей работы после окончания обучения для иностранных студентов.

Великобритания также одна из самых популярных стран для обучения за границей. В этой стране находятся некоторые из лучших университетов мира, таких как Оксфорд и Кембридж. Британские университеты предоставляют широкий выбор программ обучения, отличающихся высоким качеством преподавания.

Иностранные студенты могут работать до 20 часов в неделю в течение университетского семестра и полный рабочий день во время перерывов и каникул.

Нидерланды славятся своим высоким уровнем образования, особенно в области бизнеса и экономики. В стране находятся многие известные бизнес-школы, такие как Роттердамская школа управления или Амстердамский университет.

Швейцария – это еще одна популярная страна для обучения за границей, известная своим высоким уровнем образования и качеством жизни. Швейцарские университеты занимают высокие места в мировых рейтингах и известны своими программами в области менеджмента, финансов и гостиничного бизнеса.

Германия также предлагает высокое качество образования и множество возможностей для иностранных студентов. В стране находятся некоторые из лучших технических университетов мира, такие как Технический университет Мюнхена или Карлсруэский институт технологии.

Кроме того, многие университеты в этих странах предлагают программы, которые предусматривают стажировку в международных компаниях. Это не только предоставляет возможность получить опыт работы в международной среде, но и помогает установить полезные контакты для будущей карьеры.

Что следует помнить

Однако, не стоит забывать о том, что обучение за границей может быть довольно дорогим и требовать значительных затрат времени и усилий. Кроме того, необходимо учитывать различия в системах образования и языковых барьерах.

В целом, обучение за границей может стать незабываемым опытом, который откроет новые возможности для личного и профессионального развития. Выбор страны для обучения зависит от ваших личных предпочтений и карьерных целей. Однако, независимо от того, где вы решите продолжить обучение, важно быть готовым к трудной, но увлекательной работе и стремиться к достижению лучших результатов.

Правительства во всем мире объединились, чтобы модернизировать систему образования, внедряя интеллектуальные программы обучения и согласовывая учебный план с мировыми стандартами обучения, чтобы лучше поддерживать своих учеников.