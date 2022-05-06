В Киеве будут штрафовать за посещение лесов

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В мае в Киеве и области продолжает действовать запрет посещать столичные леса – как пешком, так и с помощью транспортных средств, в том числе и велосипедов. Граждане будут нести административную ответственность за нарушения, а тем более за разведение костра или поджоги на территории лесов.

Штраф за это для граждан может достигать нескольких десятков тысяч гривен. Об этом во время совещания с вовлеченными в ликвидацию лесных пожаров службами и подразделениями заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Информатор.

Киев входит в сезон повышенного риска возникновения лесных пожаров. Лесопарковые хозяйства уже проводят превентивную работу, чтобы избежать пожары в лесах. Сформировано 11 подразделений лесоводов для обнаружения и участия в ликвидации пожаров, подготовлены 20 спецавто и тракторов, 10 наблюдательных вышек. Ведь раннее обнаружение воспламенения дает возможность оперативно локализовать и не допустить распространение пожара.

Но главная задача – не предотвратить пожары. Часть лесных территорий была зоной боевых действий и там могут оставаться взрывоопасные материалы, что существенно усложняет для городских служб процесс ликвидации пожаров и их последствия.

Есть более 30 тысяч гектаров леса, за которые отвечают городские службы. Необходимо принять все меры для безопасности, в частности, спасателей, которые будут ликвидировать пожары.

Власти акцентируют внимание на неотвратимости наказания для тех, кто будет нарушать запрет, создавая опасность как для себя, так и для спасателей и лесоводов.

«К сожалению, на днях произошло несколько чрезвычайных ситуаций в Киевской области, связанных с пожарами. Нам необходимо быть готовыми к реакции на подобные вызовы в Киеве и в пригородной зоне. Именно поэтому работаем в условиях усиленной готовности и необходимости привлечь пиротехнические подразделения при ликвидации пожаров», – отметил заместитель председателя КГГА.

Напомним, что согласно распоряжению Киевского городского головы №164 на период действия военного положения населению запрещено посещение лесов Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

Исключением является транспорт и техника, используемые вооруженными силами Украины, Госпогранслужбой Украины, Государственной специальной службой транспорта, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Министерством внутренних дел, Управлением государственной охраны Украины, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, постоянными лесопользователями.

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