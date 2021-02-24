У міськраді Харкова депутати побили «шаріївців» (відео)

Депутати з «Партії Шарія» намагалися виступити проти «політичних репресій».

Депутати Харківської міської ради побилися під час сесії через плакат «Стоп політичним репресіям», який винесли до трибуни представники «Партії Шарія».

Розгорнути плакат «шаріївці» не встигли, оскільки до них підбігли інші учасники сесії. За даними місцевого видання NewsRoom, плакат з рук депутатів Шарія видерли представники «Європейської солідарності», а також члени «Фрайкору» та «Національного корпусу».

Бійка припинилася після втручання працівників Національної поліції. // LB.ua