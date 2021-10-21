Кандидати в судді Конституційного Суду не можуть відповісти на елементарні питання (відео)

Одна із претенденток не знає значення латинського виразу Dura lex sed lex.

Голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін заявив, що учасники конкурсу на посаду судді Конституційного суду, який проводить Офіс президента, не можуть відповісти на елементарні питання.

Про це він написав у своєму фейсбуці.

«Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів. КГБшник Погорецький (якого в КСУ тягне [заступник керівника Офісу президента] Татаров) не може відповісти на елементарне питання. Наступна претендентка на суддю КСУ не знає значення латинського виразу Dura lex sed lex. Та цьому на першому курсі в університеті вчать!» — обурився він.