Кандидати в судді Конституційного Суду не можуть відповісти на елементарні питання (відео)
Одна із претенденток не знає значення латинського виразу Dura lex sed lex.
Голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін заявив, що учасники конкурсу на посаду судді Конституційного суду, який проводить Офіс президента, не можуть відповісти на елементарні питання.
Про це він написав у своєму фейсбуці.
«Офіс Зеленського перетворює конкурс в КСУ на цирк, від якого вчора щелепи відпали навіть у досвідчених послів. КГБшник Погорецький (якого в КСУ тягне [заступник керівника Офісу президента] Татаров) не може відповісти на елементарне питання. Наступна претендентка на суддю КСУ не знає значення латинського виразу Dura lex sed lex. Та цьому на першому курсі в університеті вчать!» — обурився він.
Напередодні Центр протидії корупції та низка інших громадських організацій закликали президента Володимира Зеленського поки що не призначати нових суддів КС, обраних на цьому конкурсі, а членів конкурсної комісії не ухвалювати рішення про завершення конкурсу, поки Зеленський не дасть такої обіцянки.
Нагадаємо, що президент України призначає третину складу Конституційного Суду — шістьох суддів.
Суддів Володимира Мойсика, Василя Лемака, Віктора Колісника та Сергія Головатого призначив попередній президент Петро Порошенко.
Ще двоє — Олександр Тупицький і Олександр Касмінін — були призначені Віктором Януковичем.
У березні 2021 року Володимир Зеленський скасував укази Януковича про призначення Тупицького і Касмініна, але Верховний Суд визнав це рішення президента протиправним.
Справу ще розглядатиме Велика палата Верховного Суду, але незалежно від остаточного рішення, Тупицький має залишити посаду через кілька місяців. Його було призначено у травні 2013 року, а термін повноважень судді КСУ становить дев’ять років. Касмінін є суддею КСУ з вересня 2013 року, він має залишатися на посаді ще рік. // LB.ua