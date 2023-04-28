Воював проти ЗСУ на Бахмутському напрямку – до 12 років за ґратами засуджено танкіста «днр»

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок уродженцю м. Горлівки за вчинення умисних дій, з метою зміни меж території і державного кордону України, державну зраду, участь у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що у червні 2020 року чоловік добровільно вступив до «3-ї окремої мотострілецької бригади «Беркут» так званої «днр». Він став навідником-оператором танку. Отримавши позивний «Світляк», він воював проти підрозділів Збройних Сил України в населених пунктах Майорськ, Новобахмутівка та Верхньоторецьке.

З початком повномасштабного російського вторгнення засуджений продовжив «службу» на боці окупаційних військ у складі ОМСБр.

У лютому 2023 року його затримали українські захисники поблизу с. Новобахмутівки. На вирок суду він чекав під вартою.

Досудове розслідування здійснювало ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора