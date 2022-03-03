Затримано зрадника, причетного до удару по телевежі у Києві

Служба безпеки України затримала причетного до обстрілу російськими окупантами телевежі у Києві.

«СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві. Він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема наполегливо агітував розбомбити київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів», – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу загинуло п’ятеро мирних жителів.

«Мовлення ж центральних телеканалів було припинено на короткий проміжок часу. Слідчі СБУ працюють із підозрюваним і встановлюють усіх причетних до обстрілів, щоб кожен винний був покараний! Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам», – повідомили у СБУ.