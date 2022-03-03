Затримано зрадника, причетного до удару по телевежі у Києві
Служба безпеки України затримала причетного до обстрілу російськими окупантами телевежі у Києві.
Унаслідок обстрілу загинуло п’ятеро мирних жителів.
«Мовлення ж центральних телеканалів було припинено на короткий проміжок часу. Слідчі СБУ працюють із підозрюваним і встановлюють усіх причетних до обстрілів, щоб кожен винний був покараний! Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам», – повідомили у СБУ.
- Російські окупаційні війська завдали удару по телевежі у Києві ввечері 1 березня. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що відбулася потужна ракетна атака на територію, де розташований меморіальний комплекс «Бабин Яр».
- МВС України повідомило, що росіяни влучили в апаратну телевежу – радник глави МВС Вадим Денисенко уточнив пізніше в ефірі телеканала «Рада», що це окрема будівля, у саму вежу окупанти не влучили.
- За попередніми даними ДСНС, загинуло щонайменше п’ятеро людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загиблі під час удару йшли тротуаром повз вежу. Він закликав киян бути максимально обережними та провести цю ніч в укриттях. // Гордон