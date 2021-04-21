Карантин в Украине продлили до 30 июня

Правительство Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.

Об этом заявил на брифинге глава правительства Денис Шмыгаль.