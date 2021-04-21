Карантин в Украине продлили до 30 июня
Правительство Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.
Об этом заявил на брифинге глава правительства Денис Шмыгаль.
По его словам, украинцы должны оставаться осмотрительными и осторожными.
«Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, продолжает карантин», — заявил Шмыгаль.
Отметим, в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса — 12 162 новых заражения за сутки. Самое большое число новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях. // РБК-Украина