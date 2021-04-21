Карантин в Украине продлили до 30 июня

Правительство Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.

Об этом заявил на брифинге глава правительства Денис Шмыгаль.

Карантин в Украине продлевают до 30 июня, - Шмигаль

Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

По его словам, украинцы должны оставаться осмотрительными и осторожными.

«Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, продолжает карантин», — заявил Шмыгаль.

Отметим, в Украине обнаружили рост новых случаев коронавируса — 12 162 новых заражения за сутки. Самое большое число новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях. // РБК-Украина

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