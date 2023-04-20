Російський бойовий літак СУ-34 скинув бомбу на центр російського міста Бєлгород

Російські ВПС почали скидати бомби на свої міста. Внаслідок падіння бомби з російського літака в центрі міста Бєлгород, утворилася вирва діаметром близько 20 метрів. Пошкодження отримали квартири у житловому будинку, що знаходиться біля епіцентру вибуху, а також кілька автомобілів.

Одну з автівок закинуло на дах магазину “Пятьорочка”, повідомляють місцеві ЗМІ. Спочатку зет-блогери істерили що це український безпілотник скинув бомбу, але згодом Міноборони РФ визнало, що бомбу скину пілот літака СУ-34.

“Двадцятого квітня 2023 року близько 22.15 мск при виконанні польоту літака Су-34 Повітряно-космічних сил над містом Білгород стався позаштатний сход авіаційного боєприпасу. В результаті є пошкодження житлових будівель, жертв немає”, – розповіли у Міноборони РФ.

У Білгороді двоє постраждалих при вибуху, заявив губернатор області Гладков:«За попередніми даними, є двоє постраждалих: жінка з черепно-мозковою травмою в стані середнього ступеня тяжкості доставлена ​​в міську лікарню №2. Вторая жінка зі ссадинами – від госпіталізації відмовилася, вся необхідна медична допомога виявилася на місці.

В результаті обслідування території руйнування виявлено 4 розбиті квартири багатоквартирного будинку по вулиці Шаландина.