Категорія С1 для осіб з інвалідністю: МВС тестує пілотну послугу

Міністерство внутрішніх справ України запустило пілотну послугу для осіб з інвалідністю. На базі Автошколи для людей з інвалідністю у Дніпрі, стартувало тестування послуги навчання на транспортних засобах категорії С1.

МВС вивчає запит на таку послугу, оскільки відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування. Наразі охочі можуть доєднатися до пілоту.

Теоретична частина підготовки складає 74 години, практична – 58,5 годин. В Автошколі охочі проходитимуть практику на спеціально обладнаному автомобілі Форд Транзит із ручним керуванням.

До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату, порушенням функцій слуху та зору, які мають дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.

Для вступу необхідно заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати:

Копію паспорта громадянина України.

Копію облікової картки платника податків.

Медичну довідку форма №083/о.

Фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.

Департамент комунікації МВС України