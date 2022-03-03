Київ: як працюватиме наземний громадський транспорт із 3 березня (+перелік маршрутів)

Автобусні маршрути

Автобусні маршрути, в роботу яких внесені зміни:

№21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової;

№73 – вул. Милославської до до вул. Каштанової;

№101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний;

№103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка;

№51 – через Дарницький міст;

№55 – через Дарницький міст;

№115 — через Дарницький міст;

№114 – від Милославської до ж.м. Райдужний;

№69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри;

№90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри;

№22 – через Дарницький міст;

№91 – через Дарницький міст;

№118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути

Організована робота:

тролейбусного маршруту від ст. м. «Васильківська» до вул. Смолича;

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути

Організовано робота трамвайних маршрутів №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – за постійними схемами.

Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа»;

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Звертаємо увагу, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.

Міська влада закликає не пересуватися містом без нагальної потреби!

Офіційний портал Києва