Православна церква України затвердила перехід на новоюліанський календар

Відповідне рішення священники ухвалили під час Помісного Собору Православної Церкви України, що відбувся у Софії Київській.

Про це повідомив митрополит Київський і всієї України Епіфаній на брифінгу за результатами Помісного собору, передає Укрінформ.

“З 1 вересня цього року Православна церква України офіційно переходить на новоюліанський календар. Календарна комісія нашої церкви вже підготувала відповідний календар, щоб з практичного боку не було жодних перешкод”, – сказав Предстоятель ПЦУ.

Він зауважив, що до переходу на новий стиль ПЦУ рухалася впродовж останніх п’яти років. “Зараз ми побачили, відчули та зрозуміли, що віряни готові до зміни календаря”, – сказав митрополит.

Він нагадав, що рішення про перехід на новоюліанський календар було ухвалено на Архієрейському соборі у травні цього року.