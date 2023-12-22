У Раді «тимошенківщина» заблокувала закон про медичний канабіс

Розблокувати підписання закону парламент зможе тільки приблизно в середині січня 2024 року.

Парламентська фракція “Батьківщина” заблокувала підписання законопроєкту про легалізацію в Україні медичного канабісу, який Верховна Рада схвалила напередодні.

Про це свідчить зареєстрована на сайті парламенту постанова.