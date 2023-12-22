У Раді «тимошенківщина» заблокувала закон про медичний канабіс
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Розблокувати підписання закону парламент зможе тільки приблизно в середині січня 2024 року.
Парламентська фракція “Батьківщина” заблокувала підписання законопроєкту про легалізацію в Україні медичного канабісу, який Верховна Рада схвалила напередодні.
Про це свідчить зареєстрована на сайті парламенту постанова.
Так, лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко зі своїми соратниками 22 грудня зареєстрували проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення у другому читанні та в цілому проєкту Закону України “Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності (…)”.
Парламентська фракція “Батьківщина” заблокувала підписання законопроєкту про легалізацію в Україні медичного канабісу, який Верховна Рада схвалила напередодні.
Про це свідчить зареєстрована на сайті парламенту постанова.
Так, лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко зі своїми соратниками 22 грудня зареєстрували проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення у другому читанні та в цілому проєкту Закону України “Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності (…)”.