Російска Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання так званих «ДНР» і «ЛНР»

Російська Державна дума підтримала направлення президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання «незалежними державами» самопроголошених нелегітимних формувань «ДНР» і «ЛНР».

Про це пише провладне агентство ТАСС.

Звернення до Владіміра Путіна про визнання незаконних збройних формувань «ДНР» та «ЛНР» підтримав 351 (з 450) депутат Держдуми РФ.

Голова Думи Володін заявив, що звернення Путіну буде спрямовано невідкладно. За його словами, цитованими ще одним провладним агентством РИА Новости, депутати вважають, що визнання «ДНР» і «ЛНР» «створить основи для забезпечення гарантій безпеки та захист жителів республки від зовнішніх загроз».

Нагадаємо, що «ДНР» і «ЛНР» є не республіками, а підтримуваними Росією окупованими територіями. Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що визнання Росією «ДНР» і «ЛНР» фактично означатиме її вихід із Мінських домовленостей. Верховна Рада звернулась до міжнародної спільноти зі закликом не визнавати результати голосування в Думі і посилити санкції.

Учора Комітет російської Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків із співвітчизниками підтримав два варіанти постанови про звернення до президента Володимира Путіна про визнання «ДНР» та «ЛНР».

Проєкт ухвали про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність «ЛДНР» депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня. Також аналогічне звернення зробили «єдинороси».

Згідно з пропозиціями, Держдума звертається до Путіна з проханням визнати державні утворення терористів «як самостійні, суверенні та незалежні держави». У тексті йдеться, що депутати «вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання» «ДНР» та «ЛНР».

Раніше Росія визнавала «незалежність» Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну «державу» не визнала, але має там своє консульство. // LB.ua