Розвідка США розглядає неймовірні сценарії війни. Серед них — смерть Путіна та «удар по Кремлю»
Розвідувальне управління Міноборони США розглядає чотири «непередбачувані» сценарії розвитку війни в Україні, про це пише видання New York Times з посиланням на секретний документ, який опинився в соцмережах внаслідок нещодавнього витоку. У ньому дається аналіз можливих наслідків смерті Володимира Путіна, смерті Володимира Зеленського, зміни керівництва російської армії та «удару по Кремлю».
New York Times не уточнила, що мається на увазі під ударом по Кремлю – атака на сам Кремль або удар по Москві, зазначає видання «Важливі історії» яке публікує саммарі тексту New York Times .
Аналітики розвідки вважають, що у цьому випадку є два варіанти розвитку подій. Перший — у відповідь на «бурхливий громадський протест» Путін оголосить загальну мобілізацію та розгляне можливість застосування тактичної ядерної зброї. Другий варіант — страх у суспільстві змусить Путіна на завершення війни шляхом переговорів.
Як зазначає New York Times, можливий удар ЗСУ по Москві викликає занепокоєння керівництва США, оскільки це може призвести до серйозної ескалації війни з боку Росії. Побоювання американської влади — одна з причин, через які вони відмовляються постачати Україні далекобійні ракети.
Що думають аналітики про те, як розвиватимуться події за трьох інших «непередбачуваних» сценаріїв, New York Times не пише.
У документі аналізуються не лише «непередбачувані» сценарії. Для різних обставин розвідка оцінює ймовірність одного із трьох варіантів розвитку подій. Варіанти такі: ескалація, мирні переговори чи відсутність змін. Проте для «непередбачуваних» сценаріїв надано лише варіанти розвитку — без оцінки їхньої ймовірності.
Загалом аналітики вважають, що війна буде тривалою.
Сам документ New York Times називає “типовим продуктом” розвідувальних служб. На ньому стоїть позначка RELIDO, що означає, що за рішенням вищого командування інформацією можна ділитися, наприклад, із «закордонними партнерами». Документ датований 24 лютого 2023 року, ймовірно, він є частиною аналітичних матеріалів, випущених до річниці війни. Військові чиновники відмовилися підтвердити достовірність інформації, але не заперечували справжність документа. Він схожий на інші документи із масштабного витоку, зазначає видання.