Классификации миграции людей в мире и основные её причины

Миграция оказывает очень большое влияние на экономику государств. Поэтому это явление активно изучается наукой. Ученых в частности интересуют причины миграции людей. Чем больше люди знают об этом явлении, тем сильнее могут повлиять на нее так, чтобы она приносила экономике не вред, а только пользу. Рассмотрим основные разновидности и причины миграции людей.

Прежде всего: что такое миграция

Миграция — это переселение людей из одного места в другое. Она может быть внутренней или внешней. В первом случае люди переселяются в пределах одного государства. Например, из сел и деревень, где работы мало, люди уходят в большие города.

При внешней миграции люди переезжают в другую страну. В этом контексте стоит рассмотреть еще 2 термина: иммиграция и эмиграция. Первый означает въезд человека в страну, а второй — выезд из родины. Например, если вы из России уезжаете жить в Румынию, то для своей родины вы будете эмигрантом, а для США — иммигрантом.

Разновидности миграции

Классифицировать это явление можно по разным критериям. Далее рассмотрим виды миграции по времени, степени законности и добровольности.

Классификация по времени

В этом контексте есть сезонная и постоянная миграция. В первом случае человек уезжает в другую страну, работает там на протяжении определенного времени, затем возвращается домой. Когда наступит новый сезон он опять уезжает в другую страну.

При постоянной миграции человек уезжает навсегда. Здесь нет сезонного характера.

Классификация по степени законности

Развитые страны всегда представляют большой интерес для большинства людей. Но они предъявляют жесткие требования иммигрантам. Последние при этом могут попытаться обойти эти требования, нарушая нормы. В этом случае говорят о незаконной миграции. Вот частые ситуации:

переезд по липовым документам;



нелегальное пересечение границы;



иммигрант остается на территории больше разрешенного срока.

Есть и законная миграция. Она происходит с соблюдением всех норм и требований.

Классификация по добровольности

В этом контексте миграция может быть добровольной (люди сами решают переехать) и вынужденной (под давлением авторитарного режима).

Основные причины миграции

Причин очень много. Основными являются стремление к лучшей жизни (в плане работы, образования, медицины, климата и пр.), изменения расположения объектов компаний (например, если завод перемещается в другое место, то и люди будут переезжать), заключение брака с иностранным гражданином, стихийные бедствия и пр. К миграции также очень часто приводят военные действия, которые происходят на территориях государств.