Кличко победил на выборах мэра Киева

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Сегодня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Киева.

По результатам действующий мэр Виталий Кличко стал победителем голосования набрав 50,52% голосов избирателей.

Официально: Кличко победил на выборах мэра Киева

Виталий Кличко

Об этом во время брифинга заявила глава Киевской ТИК Валентина Королькова, передает корреспондент УНН.

«Количество голосов отдано за Кличко Виталия Владимировича 365 161, что составляет 50,52%», — рассказала глава ТИК.

По ее словам, все протоколы учтены и члены комиссии после слов главы ТИК подписали документы.

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