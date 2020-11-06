Кличко победил на выборах мэра Киева

Сегодня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Киева.

По результатам действующий мэр Виталий Кличко стал победителем голосования набрав 50,52% голосов избирателей.

Об этом во время брифинга заявила глава Киевской ТИК Валентина Королькова, передает корреспондент УНН.

«Количество голосов отдано за Кличко Виталия Владимировича 365 161, что составляет 50,52%», — рассказала глава ТИК.

По ее словам, все протоколы учтены и члены комиссии после слов главы ТИК подписали документы.