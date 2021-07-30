Затримано чоловіка, який влаштував вибухи у поштоматах у Києві та в Одесі

У четвер, 29 липня, близько шостої години ранку до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного із ТЦ на Оболоні у скриньці поштомату «Нової пошти» стався вибух. Під час вибуху ніхто не постраждав. Згодом аналогічний інцидент стався у поштоматі в Одесі.

Попередньо правоохоронці встановили, що у скриньках поштоматів у Києві та в Одесі здетонували саморобні вибухові пристрої.

Увечері 29 липня за результатами слідчих (розшукових) заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його у м. Чернівці. Затриманим виявився 32-річний уродженець АРК Крим, мешканець Чернівців, раніше не судимий.

У ході невідкладних обшуків, проведених за місцем проживання чоловіка, правоохоронці виявили частини саморобного вибухового пристрою, пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на вибухову, засіб для заглушування GSM сигналу, товарні накладні «Нової Пошти», чорнові записи тощо. Також у затриманого виявили паспорти громадянина України та РФ, видані на його ім’я.

За цей час затриманого доставлено до Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві для проведення слідчих дій.

Чоловіку готується повідомлення про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Встановлюються обставини та мотив вчинення злочинів. Вилучені предмети та речовини направлено на експеризи.

Кримінальне провадження розслідується СВ Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києва за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура