Вигрито шахрая, який заволодів коштами зниклих та полонених бійців ЗСУ на суму понад ₴2,5 млн.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва жителя м. Дніпро викрито у шахрайському заволодінні грошовими коштами військовослужбовців Збройних сил України (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, 32-річний підозрюваний протиправним шляхом отримував доступ до онлайн-банкінгу військових, які наразі вважаються зниклими безвісно або перебувають у полоні.

Чоловік здійснював перевипуск SIM-карт, після чого незаконно отримував доступ до акаунтів онлайн-банкінгу та привласнював гроші шляхом переведення на підконтрольні йому рахунки.

Встановлено, що зловмисник скомпрометував близько двох десятків фінансових номерів військовослужбовців.

За оперативними даними, сума збитків становить більше 2,5 мільйонів гривень.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшук. Вилучено банківські картки, мобільні телефони та ноутбуки, за допомогою яких вчинялись злочини. Вилучену техніку направлено на проведення експертних досліджень. До проведення обшуків також було залучено спецпідрозділ «ТОР» поліції Дніпропетровщини.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі майже 1, 3 млн гривень.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з оперативними співробітниками Департаменту Кіберполіцї НПУ та слідчими Печерського УП ГУНП в м. Києві.

Київська міська прокуратура