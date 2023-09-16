Залучав до «секс-індустрії» неповнолітніх – житомирського таксиста підозрюють у сутенерстві

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у сутенерстві стосовно

декількох осіб, у тому числі неповнолітніх (ч. 3 ст. 303 КК України).

Установлено, що сутенерством тривалий час займався 34-річний мешканець Житомира, який офіційно працював у двох службах таксі.

Чоловікам-пасажирам, яких підвозив, пропонував ще й послуги секс-індустрії. У разі згоди – організовував зустрічі з жінками, які надавали інтимні послуги. Також мав і постійних клієнтів, які час від часу зверталися до нього.

Діяв за відпрацьованою схемою та встановленими «тарифами». Зазвичай такі зустрічі влаштовував у готелях Житомира або за містом, куди доставляв жінок на власному авто. Йому, як організатору, клієнти платили у середньому близько однієї тисячі гривень, безпосередньо за послуги розраховувалися з жінками.

Задокументовано значну кількість фактів вчинення ним сутенерства, у тому числі щодо неповнолітніх дівчат.

Викрили фігуранта 14 вересня, пізно увечері, під час організації ним чергової платної сексуальної послуги в одному з готелів міста.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Також проведено обшуки в автомобілі, за місцем проживання та номері готелю, де була запланована зустріч.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені авто, мобільні телефони та готівку. Готується клопотання про обрання запобіжного

заходу.

Злочин викрито Житомирською окружною прокуратурою спільно з Житомирським райуправлінням поліції, за оперативного супроводу відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури