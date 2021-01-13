Кличко заявив, що для киян вартість опалення та гарячої води цього сезону не зміниться

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У грудні були затверджені нові тарифи, які для гарячої води вищі на 16%, для опалення — на 19%.

У Києві вартість опалення та гарячого водопостачання цього опалювального сезону не зростатиме. Мешканці багатоповерхівок платитимуть за комунальні послуги за тарифами 2019 року.

15-летний сын Виталия Кличко уже перерос 198-сантиметрового Владимира Кличко. Фото - Чемпионат

Про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Питання тарифів підіймається кожного опалювального сезону. Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу воду. Київ має обґрунтовані та затвердженні розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться!» — запевнив він.

За словами Кличка, кияни можуть самостійно вплинути на суми в платіжках за комуналку та долучитися до програм з енергоощадності.

Нагадаємо, що у грудні КМДА затвердила нові тарифи КП «Київтеплоенерго», згідно з якими опалення дорожчає на 19%, а гаряче водопостачання — на 16%. Згідно з рішенням, тарифи становлять: за опалення – 1 616,48 грн за 1 Гкал з урахуванням ПДВ (раніше тариф був 1 356,31 грн за 1 Гкал); за гарячу воду – 99,79 грн/кубометр з урахуванням ПДВ (раніше тариф був 85,97 грн/кубометр).

Здорожчали ці послуги не тільки для киян, «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало Кабінету Міністрів з 1 лютого 2021 року обмежити ціну на газ для «вразливих» споживачів. Розраховувати її пропонують за формулою «ціна на європейських хабах мінус транспортування в Україну» з додаванням визначеної граничної націнки постачальників. Причому ціна буде зафіксована на рік.

За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, мова йде про рівень ціни 5356 грн, на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні. // LB.ua

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