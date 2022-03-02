Коли будуть нараховані пенсії та соцдопомога у березні

В умовах військового стану в Україні, пенсії та соціальна допомога виплачуватиметься громадянам країни вчасно.

Про це повідомила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна в ефірі «UA разом».

Вона зазначила, що головною проблемою було забезпечити виплати громадян, які отримували їх через листонош, проте цю проблему вже вирішено.

«Всі соціальні нарахування — пільги, субсидії та пенсії — нараховуються, головне питання — у виплатах тим, кому гроші приносять листоноші, але воно вже вирішено. З 4 числа будуть нараховані пенсії, з 4 по 10 число — соцдопомога», — повідомила глава Мінсоцполітики.

Також наголошується, що напрацьовані альтернативні способи виплати пенсій та соцдопомоги на випадок збоїв у роботі банківських установ, а також для переселенців, які отримують виплати через поштового оператора. Це дозволить безперебійно здійснювати виплати.

Раніше ми писали, як виплачуватимуть пенсію та допомогу в умовах війни. // «Апостроф»