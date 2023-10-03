Українцям нагадали про спрощену процедуру встановлення та продовження інвалідності

Дія довідки МСЕК про інвалідність продовжена на весь період дії воєнного стану і ще шість місяців після його скасування або припинення.

Українцям нагадали, що на період дії воєнного стану спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності. Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі щодо питання продовження дії довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Зазначається, якщо у період дії воєнного стану людині потрібно пройти повторний огляд, але вона не має можливості цього зробити, – можна пройти огляд пізніше – протягом шести місяців після припинення/скасування воєнного стану.

“Строк дії попередньої довідки і всі пов’язані з нею соціальні виплати продовжуються на весь цей період”, – підкреслюють в уряді, посилаючись на постанову КМУ № 225 від 8 березня 2022 р.

“Якщо в Пенсійному фонді України або структурних підрозділах з питань соціального захисту населення немає інформації про зміну чи відмову в продовженні інвалідності, вважається, що ця інвалідність продовжується на весь період дії воєнного стану і ще на шість місяців після його скасування або припинення”, – роз’яснюють у Кабміні.

Підкреслюється, що за людиною зберігаються усі соціальні виплати. Додаткові документи чи інші записи в наявних довідках не потребуються.

Довідки МСЕК/ЛКК – що треба знати

Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) здійснюють свої функції за принципом екстериторіальності.

Оскаржити рішення комісії можливо протягом одного місяця. Для цього необхідно звернутися до самої комісії, яка його приймала, або до центральної чи обласної комісії з письмовою заявою про проведення повторного огляду і винесення нового рішення. Якщо прийняте нове рішення не влаштовує, його можна оскаржити у Центральній МСЕК МОЗ України.

Крім того, рішення комісій усіх рівнів можна також оскаржити в суді у законодавчому порядку.

Скандал через корупцію у ВЛК

Як повідомляв УНІАН, влітку було призначено перевірку роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) по всій країні. Глава держави Володимир Зеленський пояснив, що потребує перевірки значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. І на черговому засіданні РНБО була представлена відповідна статистика.

За словами Зеленського, були приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Він зазначив, що бсолютно зрозуміло, що це корумповані рішення. Зеленський додав, що і в рамках кримінальних проваджень, які тривають щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальсифіковано. Він додав, що вже встановлено факти хабарів від 3 до 15 тисяч доларів за підробку документів.

У вересні глава держави підписав указ про перевірку обґрунтованості всіх рішень МСЕК і ВЛК про встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, ухвалених з 24 лютого 2022 року. // УНІАН