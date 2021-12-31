Ковідна 1000 грн для пенсіонерів та громадян країни: на що можна витратити

З 13 грудня стартувала масштабна програма держпідтримки громадян України. Безпосередні виплати почнуть нараховувати з 19 грудня, а подати заявку на отримання 1000 грн від уряду можна вже зараз. Відповідна інформація розміщена на ресурсі umn.ua.

Перш ніж розпочнуться нарахування коштів вакцинованим українцям, варто заздалегідь розібратися, на які цілі вони можуть бути використані.

Загалом держпрограма націлена на підтримку тих галузей економіки, які найбільше постраждали від пандемії. Так, витратити отримані від держави гроші можна буде на придбання:

квитків на концерти, кіно, театри, музеї;

книг;

квитків на поїзд або літак для подорожі в межах України;

абонементів у фітнес-клуб, басейн, спортивний зал тощо.

Окрім того, за заявою президента України Володимира Зеленського також буде можливість витратити «ковідну» тисячу гривень на ліки. Втім, така опція буде доступна лише для українців віком від 60 років.

Також наголошується, що незабаром до переліку дозволених способів витрати виплаченої тисячі можуть додати інші соціальні напрями. Але якими вони будуть і коли це станеться, не уточнюється.

Ще один важливий момент: зняти нараховані від держави гроші в банкоматі або перерахувати їх для власних цілей на будь-яку іншу картку буде неможливо.

Нагадаємо, що отримати кошти можуть усі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації та мають відповідний зелений сертифікат у додатку «Дія». Також у якості підтвердження підійде паперовий сертифікат про повну вакцинацію міжнародного зразка, який видається сімейним лікарем.

Щоб стати учасником держпрограми та отримати цьогорічні пільгові гроші, необхідно вчасно подати заявку. Зробити це можна в додатку «Дія», виконавши наступні кроки:

обрати додаткову опцію програми «Дія» під назвою «єПідтримка», яка розміщена у розділі «Послуги»;

підтвердити, що учасник програми досяг повноліття, тобто 18-річного віку;

обрати зручний для вас банк із запропонованого переліку, на карту якого після підтвердження вашої участі будуть нараховані кошти;

підтвердити отримання віртуальної картки як обов’язкову вимогу для участі у програмі.

Наразі вибрати можна карти таких українських банків, які стали партнерами програми: ПриватБанк, Monobank, Альфа-Банк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Джерело: umn.ua