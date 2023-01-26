Инновации в зоотоварах: Корм для животных сегодня – это намного больше, чем 100 лет назад

Современная индустрия кормов для домашних животных развивается впечатляющими темпами благодаря инновациям, обеспечивающим безопасные, высококачественные и улучшенные пищевые продукты для более миллионов собак и кошек во всем мире. Эти инновации предназначены для удовлетворения потребительского спроса, решения проблем цепочки поставок и помощи производителям в достижении их целей в области устойчивого развития. Это делается для того, чтобы каждый кто покупает корм для кошек или для собак, был уверен в полезности продукта для животного и доступности его в обозримой перспективе.

Иногда регуляторную систему обвиняют в том, что она тормозит эти инновации. Хотя это не всегда происходит в одном и том же темпе, в настоящее время в сфере регулирования происходит бурная деятельность, которая заставит процессы проверки ингредиентов работать умнее, быстрее и эффективнее, чтобы это не замедляло развитие отрасли.

В соответствии с законами большинства стран, любое вещество, добавляемое или предполагаемое стать компонентом корма для животных, прямо или косвенно, должно быть утвержденной пищевой добавкой, если только оно не признано общепризнанным безопасным веществом для этого предполагаемого использования.

Гармонизация международных требований в рамках инновационных ингридиентов

Важным усилием является сотрудничество с Международным сотрудничеством по сближению технологических требований для оценки кормовых ингредиентов (ICCF). ICCF был запущен в 2017 году органами регулирования кормов и ассоциациями производителей кормов в США, Канаде и Европейском Союзе, а также совместно с Международной федерацией производителей кормов. Цель организации состоит в том, чтобы облегчить утверждение ингредиентов кормов для животных в этих юрисдикциях путем заключения соглашения о том, что необходимо для исследования, чтобы компания могла провести одно исследование, которое будет принято в каждой юрисдикции, вместо того, чтобы проводить три разных исследования, отвечающих различным требованиям. наборы требований для каждой юрисдикции.

ICCF просит каждого из своих членов внести свой вклад в рабочие группы экспертов, которые разрабатывают руководящие документы по конкретным темам. Первоначальный проект публикуется для общественного обсуждения, чтобы все заинтересованные стороны могли дать отзыв и обеспечить ясность материала. Рабочие группы экспертов рассматривают полученные комментарии и при необходимости изменяют руководящие документы перед окончательной публикацией.

На сегодняшний день ICCF завершила разработку и опубликовала пять руководящих документов, охватывающих следующие темы:

Тестирование стабильности кормовых ингредиентов.

Тестирование субхронической оральной токсичности на лабораторных животных.

Тестирование однородности кормовых ингредиентов.

Производственный процесс и спецификация.

Тестирование генотоксичности.

Практически завершена работа по темам идентификации и характеристики кормовых ингредиентов и подхода к оценке экологической безопасности. Конечной целью является достижение гармонизации требований к данным, что приводит к согласованию или одновременному утверждению во многих юрисдикциях, что ускоряет вывод продуктов на рынок и повышает глобальную конкурентоспособность.

Производители кормов для животных продолжают проводить инновационные исследования, разработки и открытия ингредиентов и подходов к питанию для более эффективного пищеварения, всасывания и использования в организме животного. Без этих ингредиентов нельзя производить корма для домашних животных, и исследовательские центры не смогут поставлять инновационные ингредиенты для сектора кормов для домашних животных без эффективных и надежных систем проверки ингредиентов.

Мировое производство кормов для домашних животных увеличилось в 2022 году

Несмотря на сбои в цепочках поставок, рост стоимости материалов и другие экономические проблемы, мировое производство кормов для домашних животных резко возросло, чтобы справиться со стремительным ростом владельцев домашних животных.

Из всех секторов видов, измеренных Alltech, корма для домашних животных продемонстрировали самый значительный рост. Мировое производство кормов для домашних животных составило 35,27 млн ​​тонн (т), что на 7,25% больше по сравнению с 32,88 млн т в 2021 году.

Европа остается ведущим производителем кормов для домашних животных с объемом производства 11,78 тонн, что на 1,65% больше, чем в 2021 году, хотя в этом регионе произошло самое большое сокращение производства кормов для животных в мире. Во Франции, где выпускают известный своими инновационными ингридиентами, корм Роял Канин, производство увеличилось на 75%, что является самым высоким показателем в Европе. Соединенное Королевство остается вторым по величине производителем кормов для домашних животных, хотя его производство и не увеличилось с 2021 года.

Северная Америка следует за ним с небольшим отставанием – 11,20 млн тонн, что на 5,66% больше, чем в 2021 году. Соединенные Штаты продолжают лидировать в регионе. Страна столкнулась с увеличением производства кормов для домашних животных на 6,12%, преодолев высокие цены на материалы, сбои в цепочке поставок и низкую прибыль производителей.

Тенденции индустрии питания для домашних животных в 2023 году

Индустрия кормов для домашних животных существенно изменилась с тех пор, как почти 100 лет назад, в 1926 году, компания Purina выпустила свой первый корм для собак — Purina Dog Chow. Теперь производители кормов и лакомств для домашних животных предлагают полноценные и сбалансированные варианты питания в форме гранул, сублимированных разновидностей и даже альтернативных свежих кормов для домашних животных, которые продаются в холодильниках.

Сегодняшние препараты изготавливаются не только из животных белков и побочных продуктов, но и из растений, насекомых и даже ингредиентов, выращенных в лабораториях. И корма для домашних животных теперь содержат больше, чем стандартные диетические питательные вещества, которые требуются собакам и кошкам — они содержат ингредиенты, помогающие домашним животным с когнитивными функциями, подвижностью, улучшением настроения и другими улучшающими жизнь действиями.

Корм для домашних животных – это намного больше, чем 100 лет назад. И хотя никто не может предсказать будущее, можно с уверенностью сказать, что через 100 лет кормов для домашних животных станет намного больше.

Инновации, которые занимали лидирующие позиции в отрасли производства кормов и лакомств для домашних животных в течение последних 10–20 лет, будут определять направление развития отрасли в следующие 20 с лишним лет и далее. Прозрачность, устойчивость, автоматизация, гуманизация и премиализация — тенденции, формирующие отрасль и ключевых игроков в ней.

Компании могут либо принять и внедрить инновации, либо принять решение сопротивляться изменениям и потерять актуальность на рынке в течение следующих нескольких лет, отмечают эксперты.