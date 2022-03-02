«Ковідну тисячу» тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари

Гроші з «єПідтримки» тепер можна витрачати на будь-які продукти чи товари. Програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу.

Про це УНН пише з посиланням на Віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Ми розуміємо, що зараз кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти. «Ковідну тисячу» можна відправити на допомогу ЗСУ. До речі, за 6 днів українці уже переказали на армію понад 1,5 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Скористатись «єПідтримкою» можна, якщо у вас є «зелений» COVID-сертифікат у застосунку “Дія”.