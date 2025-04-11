За 20 тисяч гривень придбав підроблене водійське посвідчення, а його немає в Дії

До сервісного центру МВС Одещини звернувся юнак, який отримав «водійське посвідчення» через Нову пошту. У свої неповні 20 років хлопець мав у документі одразу три відкриті категорії — А, В, С — з терміном дії на 30 років.

Як з’ясувалося, за 20 тисяч гривень він придбав підроблене водійське через оголошення в соцмережах. Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру МВС.

«Щоб перевірити посвідчення, скористався QR-кодом, який був на пластику та побачив інформацію про «дистанційну видачу». Була помітка — потрібно пройти верифікацію. І з чистою душею, звернувся за допомогою до сервісного центру МВС. Я навіть не думав, що за свої ж гроші купив собі проблеми», — розповідає Валерій.

Надання послуги було зупинено, а про виявлену підробку було повідомлено працівників поліції.

#СервісніЦентриМВС нагадують: посвідчення водія можна отримати виключно особисто, після складання іспитів у сервісному центрі МВС. Документи, придбані через інтернет, не є офіційними та не дають права керування авто