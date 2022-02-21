4 совета, где можно получить бесплатную юридическую консультацию

Один из самых частых вопросов у людей столкнувшихся с защитой своих прав, — где найти бесплатную юридическую консультацию. Это может быть что угодно: от получения ответов на вопросы о том, как написать завещание или брачный договор, до помощи в споре в суде.

Люди, которые работают юристами или адвокатами, делают это для своего заработка. Обычно они трудолюбивы и часто работают не по найму, и их бизнес зависит от платящих клиентов. У юриста нет причин предоставлять юридические консультации бесплатно. Но есть исключения, отмечают представители портала https:/юрконсультация.com.ua.

На самом деле можно найти юристов, которые предоставляют бесплатные юридические консультации. Причины, по которым они это делают, различаются. Иногда чуть ли не по идеологическим соображениям, а в других случаях это способ найти новые дела. Но для вас как «клиента» это, наверное, имеет меньшее значение. Важно то, что у вас есть возможность получить профессиональную юридическую консультацию, причем бесплатно.

Возможности бесплатной юридической консультации можно разделить на следующие категории:

Бесплатные юридические консультации. Юристы и юридические фирмы, предоставляющие бесплатные юридические консультации. Студенты-юристы, предоставляющие бесплатные юридические консультации. Бесплатная онлайн-юридическая консультация через интернет.

Эти пункты представители портала любезно прокомментировали ниже.

1. Бесплатные юридические консультации

В некоторых частях юридического мира существует идея, что как юрист вы должны предлагать бесплатные юридические консультации тем, кто находится в неблагоприятном финансовом положении и не может позволить себе обратиться за юридической помощью. Это часто называют «Pro Bono». Это выражение происходит от латинского «pro bono publico», что в вольном переводе означает «для общественного блага».

Юридические консультации pro bono в основном развиты в США и Великобритании. В этих странах многие юристы и юридические фирмы придерживаются установленной политики тратить определенное количество часов в год на дела такого типа. В Соединенных Штатах, кроме того, Американская ассоциация юристов имеет в своих этических правилах положение о том, что адвокат несет профессиональную обязанность предоставлять юридические консультации тем, кто не в состоянии платить , и адвокат должен стремиться закрыть не менее 50 часов в год. бесплатных юридических консультаций для данной категории клиентов.

Хотя украинсксие юристы не обязаны заниматься юридическими консультациями на безвозмездной основе, есть ряд юристов, которые тратят время на дела такого типа. Обычно это юристы, занимающиеся так называемым гражданским правом, то есть семейным правом, правом убежища и социальным правом.

Бывает и так, что более крупные юридические фирмы предоставляют юридические консультации или аналогичные услуги на безвозмездной основе. Однако во многих из этих случаев речь не идет о конкретных юридических консультациях для отдельных лиц. Чаще всего это участие в форме, например, работы в совете или тому подобное в более крупных некоммерческих организациях.

Трудно найти юристов, предоставляющих юридические консультации на безвозмездной основе. Это не значит, что их нет.

2. Юристы и юридические фирмы, предоставляющие бесплатные юридические консультации

Есть также ряд юридических фирм, которые предлагают бесплатные юридические консультации бесплатно. Они делают это по той же причине, что и юридические фирмы — это просто способ найти новых и платежеспособных клиентов. Таким образом, рассуждения, приведенные выше в предыдущем разделе, применимы и к юридическим фирмам.

3. Студенты-юристы, предоставляющие бесплатные юридические консультации

Практически в каждом университетском городке, где есть юридические факультеты или кафедры, есть и студенты-юристы, которые дают бесплатные юридические консультации. Часто это делается через студенческую ассоциацию, созданную именно для этой цели. Возможность задавать вопросы не ограничивается студентами, но каждый имеет возможность воспользоваться советами студентов.

Цель состоит в том, чтобы студенты-юристы имели возможность применить полученные теоретические знания на практике. Конечно, у студента юридического факультета нет таких навыков, как, например, у состоявшегося и опытного юриста. Тем не менее, это может быть альтернативой для более простых юридических проблем или для первоначальной оценки правовой проблемы.

4. Бесплатная юридическая консультация через интернет

В Интернете существует множество различных возможностей совершенно бесплатно получить юридическую консультацию или хотя бы получить ответы на юридические вопросы.

Разумеется, такого рода консультации ни в коем случае не могут заменить встречу с юристом или другим компетентным юристом. Однако бывают ситуации, когда различных вариантов, доступных через Интернет, может быть достаточно, например образцы составления заявлений, договоров, опротестования различных решений и пр.. Или, по крайней мере, они представляют собой первый шаг при попытке найти ответ на юридический вопрос.

В Интернете существует множество различных форумов, где люди обсуждают самые разные темы. На некоторых форумах даже есть юристы, которые участвуют в обсуждениях и иногда отвечают на различные вопросы. Конечно, возможность задать юридический вопрос на форуме или попытаться найти ответы на уже заданные вопросы ни в коем случае нельзя сравнивать с традиционной юридической консультацией. Но, как и в случае с несколькими другими альтернативами, описанными выше, это может быть первым шагом, чтобы хотя бы выяснить, какие варианты доступны, прежде чем связываться, например, с платным юристом.

Последний вариант — это веб-сайты, на которых можно задать юридический вопрос и получить бесплатный ответ. Часто вы также можете искать среди ранее заданных вопросов и связанных с ними ответов.

Резюме

Даже если исходить из того, что никто ничего не делает бесплатно, можно констатировать, что из этого основного правила есть ряд исключений. Однако маловероятно найти человека, который безвозмездно занимается более объемным юридическим делом, например, спором в суде, составляет сложный юридический документ и тому подобное. Если, с другой стороны, у вас есть более простой вопрос или вы хотите получить только начальную оценку вашего дела, у вас действительно есть ряд интересных вариантов, где вы можете получить бесплатную юридическую консультацию.