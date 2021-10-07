Во время пандемии резко возрос спрос на эротические гаджеты

Во время пандемии многие люди, находящиеся из-за введенных карантинных ограничений в принудительной изоляции в своих домах, чувствовали себя очень одиноко. Это ощущается как в индустрии фильмов для взрослых, достигшей рекордных высот с момента ее начала, так и в индустрии секс-игрушек.

Владельцы секс-шопов отмечают, что иногда не в состоянии удовлетворить потребительский спрос на различные типы гаджетов. Самыми популярным товаром являются фаллоимитатор с вибрацией и секс-кукла — в различных вариантах исполнения.

Во время пандемии о мастурбации заговорили как о нормальном занятии, значимом способе снять сексуальное напряжение. Были опубликованы исследования, доказывающие, что любовь к себе — это здорово — она ​​снижает кровяное давление, регулирует гормональный баланс и повышает иммунитет. Открытость к эротическим гаджетам заметна и в торговле: статистика их продаж резко возросла, публикуется все больше и больше руководств, которые открывают читателям информацию о сольном сексе и развлечениях.

Многие люди разнообразят свою сексуальную жизнь, используя разные виды секс-игрушек. Они призваны стимулировать ощущения, повышать уровень удовольствия и способствовать достижению оргазма. Как отмечают специалисты по секстерапии, такие игрушки также могут помочь пользователям открыть для себя собственное тело и новые источники удовольствия.

Однако, отмечают они, важно использовать их правильно и безопасно. Об этом могут рассказать люди, которые обратились в отделение неотложной помощи после неправильного использования фаллоимитатора или вибратора.

Несчастные случаи с использованием секс-игрушек

Американские ученые благодаря базе данных Национальной электронной системы наблюдения за травмами собрали информацию о возникновении травм после использования секс-игрушек. За период с 2000 по 2019 год было зарегистрировано 18 547 травм после использования вибратора и 6 468 травм после использования фаллоимитатора. В среднем это составляет около 1250 травм, связанных с секс-игрушками в год. Количество таких случаев увеличивалось — с началом пандемии коронавируса в 2020 году.

Подавляющее большинство травм (70-80% в зависимости от типа игрушки) было вызвано застреванием устройства в прямой кишке без возможности извлечения вручную. В 18% случаев вибратор застревал во влагалище, а в 4% случаев это был фаллоимитатор. Большая часть пациентов потребовала госпитализации после инцидента (35% вибраторов и 48% фаллоимитаторов). По статистике, в больницу чаще обращались молодые люди в возрасте около 20 лет.

Требуется дополнительное образование

Результаты исследования показывают, что существует потребность в обучении правильному использованию секс-игрушек и большей осторожности со стороны пользователей. Продаваемые игрушки должны быть тщательно проверены производителями на безопасность. Важно, чтобы у них было предохранительное кольцо для безопасного снятия в случае застревания в теле. Секс-педагоги говорят, что большинство игрушек годны к употреблению, и их не нужно бояться — просто нужно быть осторожным.

«Снятие сексуального напряжения — вещь естественная и необходимая. Мастурбация — отличный способ справиться со стрессом и бессонницей.Как и в случае с любой другой сексуальной активностью, небольшое образование может помочь обеспечить безопасный, приятный и здоровый сексуальный опыт для всех участников», — отмечает американский сексолог д-р Лехмиллер.